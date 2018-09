Migrante aggredito a Piazza Armerina dopo la visita del Papa

Piazza Armerina - Migrante aggredito a calci e pugni da tre giovani sconosciuti : “Nessuno l’ha aiutato” : Vittima del brutale pestaggio avvenuto a Piazza Armerina è Salife, un ragazzo musulmano di 23 anni originario del Gambia e ospite di uno Sprar cittadino. Stava parlando al cellulare quando è stato aggredito da tre giovani ventenni, che l'hanno dapprima afferrato e poi l'hanno spinto a terra e picchiato a calci e pugni.Continua a leggere

Aggredito per un saluto "sbagliato" : Migrante 17enne preso a calci e pugni da coetanei : Dalla Comunità che ospita da un anno il minorenne fanno sapere che il ragazzo sta meglio. Il giovane, originario della...

Migrante 16enne aggredito nell’Agrigentino : "Ritorna al tuo Paese" : Migrante 16enne aggredito nell’Agrigentino: "Ritorna al tuo Paese" Il ragazzo è in Italia da un anno, ospite di una comunità per minori non accompagnati. Ha riportato una contusione a un testicolo e una ferita a un ginocchio. Un responsabile del centro racconta: “Lui e altri insultati e minacciati nei mesi ...

“Torna nel tuo Paese” - Migrante 16enne aggredito a calci e pugni finisce in ospedale : La vittima è il giovane Ahmed, insultato in strada, preso a sportellate e infine picchiato a calci e pugni. Ora è ricoverato in ospedale con contusioni e ferite su tutto il corpo. La denuncia della struttura in cui è ospitato da un anno: "Gli hanno urlato torna nel tuo paese"Continua a leggere

Vicofaro - il Migrante aggredito : Urlavano bastardo e nero. Poi mi hanno sparato : Pistoia: a raccontare l'episodio per primo con un post su Facebook don Massimo Biancalani. Ad essere preso di mira con una scacciacani un ragazzo del Gambia di 25 anni: ecco la sua testimonianza