Michele Anzaldi Pd | Il sindacato non difende i giornalisti La replica

Michele Anzaldi : "Davvero Di Maio ha incontrato i giornalisti Rai a casa sua? L'odg intervenga" : "Davvero, come scrive Repubblica, il ministro Di Maio ha ricevuto i giornalisti del Tg1 Gennaro Sangiuliano e Alberto Matano, peraltro nella sua abitazione privata, in una sorta di consultazioni per la direzione dei telegiornali che non hanno precedenti e violano ogni legge? Sarebbe un caso di ingerenza governativa sull'informazione Rai di gravità inaudita, al livello di conflitti di interesse e editti bulgari del passato". Lo scrive su ...