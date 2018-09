Max | il cane diventato sindaco ' ad honorem' del suo paese

Maxdonna - quando un cane reinterpreta le copertine dei dischi di Madonna : Sguardo impavido, profilo sinuoso, boccoli che svolazzano leggeri nel vento. Fra i tributi in onore del sessantesimo compleanno di Madonna, un posto speciale spetta sicuramente a quello ideato dal fotografo Vincent Flouret, che ha deciso di coinvolgere il suo fido golden retriever Max in una serie di scatti assolutamente sensazionali: nasce così il progetto Maxdonna, in cui il cane più pop del pianeta reinterpreta le immagini più iconiche che ...