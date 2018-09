Matteo Salvini parole al miele nei confronti del Movimento 5 Stelle

blogitalia.news

: I sondaggi premiano Matteo Salvini, anche sulla Diciotti: 'È buonsenso, avanti così!' - LegaSalvini : I sondaggi premiano Matteo Salvini, anche sulla Diciotti: 'È buonsenso, avanti così!' - LegaSalvini : #Salvini: 'Non ho intenzione di mollare'. Ovazione: 'Sei il nostro orgoglio' - LegaSalvini : Matteo #Salvini alla Festa della Lega di Paullo: “I 35 euro cui erano abituati i migranti diventeranno la metà”. -

(Di domenica 16 settembre 2018) Qualcuno parla di tensione tra Lega e 5, ma a sentir parlarela cosa non è così Il leader della Lega ha comunque rivendicato nel salotto di Barbara D’Urso l’alleanza con i 5: «La rifarei domani mattina, è gente seria, con voglia di lavorare». Ai cronisti che invece chiedevano a Di Maio se fosse preoccupato per il vertice die Silvio Berlusconi stasera ad Arcore il leader M5S ha replicato secco: «No assolutamente, sono fatti loro, del centrodestra. Noi abbiamo un contratto da realizzare». Intanto sul reddito di cittadinanza si pronuncia nuovamentepoco prima a Domenica Live: «Il reddito di cittadinanza è nel contratto e si farà, se ne stanno occupando gli amici dei 5. L’importante è che non sia un reddito per stare a casa a guardare la televisione. Ma rispetto quello che c’è nel contratto, se mi sono impegnato a fare quello per rispetto degli ...