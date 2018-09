Matteo Salvini | ovazione a Domenica Live dalla d' Urso | ' Di cosa parlerò stasera con

Accoglienza trionfale per Salvini a Domenica Live - ovazione del pubblico e il coro " Matteo - Matteo " : Giacca e camicia bianca, Matteo Salvini entra nello studio di Domenica Live , applauditissimo dal pubblico televisivo che intona "Matteo, Matteo". Lui ringrazia, a mani giunte, fa l'inchino, saluta. Scambia due baci con Barbara D'Urso, che lo invita a sedersi. Ma il pubblico non si ferma e continua ad applaudire. Un' Accoglienza trionfale negli studi Mediaset.Poi l'intervista può cominciare. Barbara D'Urso gli chiede conto subito del suo ...

Perché Matteo Salvini ha fatto visita ad un hotel di Porto Recanati - invocando le ruspe : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini , ha fatto visita all’ hotel House di Porto Recanati , una struttura di 17 piani composta da 480 appartamenti e abitata, per il 90%, da stranieri. Il video inizia con Salvini colpito dall'edificio che invoca le ruspe : “Questo edificio va abbattuto, ci vogliono le ruspe ” ha detto il leader della Lega al prefetto di Macerata, Iolanda Rolli, al questore Antonio ...

Matteo Salvini 'fascista' - altra vergogna di Joan Asselborn : 'Non sapevo di essere in diretta - lui...' : ' Matteo Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta'. Ecco la nuova vergogna di Joan Asselborn , il ministro lussemburghese protagonista venerdì scorso a Vienna di una vergognosa pagina ...

"Usa metodi e toni fascisti". Jean Asselborn accusa Matteo Salvini di "provocazione calcolata" : " Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta". Lo afferma il ministro degli esteri lussemburghese Jean Asselborn a Spiegel.de in riferimento al video del botta e risposta sul tema migranti. Secondo Asselborn , "si è trattato di una provocazione calcolata". Il video - dice al portale online del settimanale tedesco - è stato fatto "a sua insaputa". Se vengono ripresi incontri di ministri Ue oppure addirittura di capi di ...

Matteo Salvini - il pizzino dal 'Fico' del Lussemburgo : 'Se la Lega ha nascosto i soldi qua...' : 'Se davvero la Lega ha nascosto la sua cassa nel mio Paese, presto Matteo Salvini scoprirà che il Lussemburgo non è un paradiso fiscale ma seguiamo le regole della trasparenza'. È una minaccia al ...

SONDAGGI politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti

Legittima difesa. Matteo Salvini attacca i magistrati : Matteo Salvini si scontra ancora con i magistrati . “Il sindacato dei magistrati (Anm) oggi ha attacca to le proposte di legge

Matteo Salvini dice no ai transfughi di centrosinistra : A nessuno del centrosinistra sarà permesso di salire sul Carroccio del vincitore. 'Non c'è alcuna volontà di accettare la presenza in coalizione di candidati che possano provenire dalle fila di ...