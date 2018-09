MATRIMONIO NINO FORMICOLA E ALESSANDRA RAYA Foto | il sì a Domenica Live | Ho avuto

Nino Frassica / Parlerà del suo MATRIMONIO "segreto" con Barbara Exignotis (Domenica In) : Nino Frassica dopo il matrimonio "segreto" con Barbara Exignotis torna con Mara Venier a "Domenica In". Tra una gag e l'altra raccoterà qualcosa della sua vita privata?(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:20:00 GMT)

NINO FORMICOLA A POMERIGGIO 5/ MATRIMONIO con Alessandra Raya in diretta da Barbara d’Urso : prove dei vestiti : NINO FORMICOLA è pronto a sposare Alessandra Raya. Ad un passo dalle nozze, ha deciso di raccontare tutti i dettagli in onda da Barbara d’Urso.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:08:00 GMT)

Nino Formicola a Pomeriggio 5/ MATRIMONIO con Alessandra Raya a settembre : da Barbara d’Urso tutti i dettagli : Nino Formicola è pronto a sposare Alessandra Raya. Ad un passo dalle nozze, ha deciso di raccontare tutti i dettagli in onda da Barbara d’Urso.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:30:00 GMT)

MATRIMONIO di Nino Formicola in tv? / "Io e la mia Alessandra ci sposiamo a metà settembre" : Dopo la proposta di Matrimonio arrivata in diretta a L'Isola dei famosi, Nino Formicola è prossimo alle nozze con la sua fidanzata Alessandra, in programma per il 15 settembre.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:15:00 GMT)

Nino Formicola - progetti per il futuro : MATRIMONIO e voglia di ritornare all’Isola dei Famosi : Nino Formicola vuole ritornare all’Isola dei Famosi: il sogno dell’attore che ha trionfato nella precedente edizione La partecipazione di Nino Formicola all’Isola dei Famosi, così come la sua vittoria, ha dato all’attore la possibilità di presentarsi al pubblico sotto nuove vesti lo scorso anno. Il reality, per Nino, è stato un successo anche dal punto […] L'articolo Nino Formicola, progetti per il futuro: ...

NINO FRASSICA HA SPOSATO BARBARA EXIGNOTIS/ MATRIMONIO in rito civile a Roma : "A settembre una grande festa" : NINO FRASSICA, 76 anni, ha portato all'altare la sua compagna BARBARA EXIGNOTIS, con la quale convive da 10 anni. Gli sposi hanno scelto il rito civile(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:47:00 GMT)

Nino Frassica si è sposato! Come si è presentato al suo MATRIMONIO… Non si smentisce mai : Nino Frassica si è sposato, e lo a fatto a modo suo… Il popolare attore e personaggio tv è convolato a nozze con la compagna storica Barbara Exignotis. A rivelarlo è stato Di Più, che nell’ultimo numero in edicola ha pubblicato alcuni scatti del matrimonio. Un matrimonio piuttosto insolito, dove entrambi gli sposi erano vestiti di nero. Per l’occasione, infatti, la Exignotis ha sfoggiato un originale due pezzi black, di tulle e ...

Nino Frassica ha sposato Barbara Exignotis : MATRIMONIO in black per l’attore : Nino Frassica e Barbara Exignotis si sono sposati in Municipio a Roma Fiori d’arancio per Nino Frassica. Il popolare attore e personaggio tv è convolato a nozze con la compagna storica Barbara Exignotis. A rivelarlo è stato Di Più, che nell’ultimo numero in edicola ha pubblicato alcuni scatti del matrimonio. Un matrimonio piuttosto insolito, dove […] L'articolo Nino Frassica ha sposato Barbara Exignotis: matrimonio in black per ...

“Questa volta è vero”. Nino Frassica pronto al MATRIMONIO : chi è la futura moglie : Il Maresciallo Cecchini è pronto al grande passo. Forse. Dopo dieci anni, infatti, Nino Frassica – noto attore e caratterista siciliano – sembra intenzionato a convolare a nozze con la compagna Barbara Exignotis. A darne notizia è stato il diretto interessato in occasione di un’intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Frassica, che stiamo vedendo in queste settimane su RaiUno grazie alle consuete repliche estive ...