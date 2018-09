Marvel' s Spider-Man | Insomniac raggiunge nuove vette tecniche - articolo

Le barche in Marvel's Spider-Man nascondono dei modelli di personaggi orripilanti ma anche un fantastico easter egg : Se si accosta Marvel's Spider-Man (avete dato un'occhiata alla nostra guida?) al termine easter egg probabilmente vi verrà immediatamente in mente la vicenda di "Maddie vuoi sposarmi?" ma in queste ultime ore i giocatori hanno notato una chicca davvero molto particolare legata alle barche del titolo Insomniac Games e in particolare al loro equipaggio.L'esclusiva PS4 è indubbiamente uno dei titoli più convincenti dal punto di vista grafico tra le ...

Marvel's Spider-Man - La Guida ai Trofei e all'ambito Platino : Viva la scienza! : Crea 15 potenziamenti - Acquista con i gettoni 15 potenziamenti per i gadget. Il gioco mette a disposizione un numero di gettoni sufficiente per acquistare tutti i costumi e i ...

Marvel’s Spider-Man primo capitolo di una serie? Il futuro ha già due protagonisti : L'argomento più caldo del momento in ogni discussione videoludica che si rispetti è senza dubbio quello legato a Marvel's Spider-Man, la nuova iterazione digitale dedicata all'amichevole Uomo Ragno di quartiere partorito dalla geniale mente di Stan Lee e Steve Ditko che è approdato sul mercato nel corso degli ultimi giorni della passata settimana. Un esordio accolto in maniera ottima tanto dalla stampa specializzata quanto dal pubblico, con il ...

Marvel’s Spider-Man : Recensione - Trailer e Gameplay : Dai creatori di Ratchet & Clank, Sunset Overdrive, Spyro e molti altri capolavori, arriva su PS4 una nuova esclusiva, ed oggi con lieve ritardo, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Spider-Man. Marvel’s Spider-Man Recensione Quando Insomniac Games annunciò Spider-Man era inevitabile che giungesse su PS4 in esclusiva, considerando il passato della software house. Per la prima volta nella carriera ...

Marvel’s Spiderman : La nostra Video Soluzione Completa : In questi giorni se ci avete seguito su Twitch, avrete sicuramente assistito ad alcuni o forse tutti i nostri Gameplay in diretta dedicati alla nuova esclusiva PS4 “Marvel’s Spiderman”. Quest’oggi abbiamo deciso di condividere con voi tutti gli episodi + uno speciale, dove potete vedere l’intera storia con tanto di missioni primarie, secondarie, cutscene ed attività di vario tipo! Nell’attesa ...

"Maddie vuoi sposarmi?" La sfortunata storia della proposta di matrimonio inclusa in Marvel's Spider-Man : Gli easter egg sono in molti casi rimandi ad altre opere o a elementi della cultura di massa più o meno evidenti. In certi casi però sono dei veri e propri messaggi privati come, per esempio, una proposta di matrimonio. Questa è la storia di quello che probabilmente è l'easter egg più triste della storia dei videogiochi.A raccontarcela è Eurogamer.net, e il protagonista assoluto della vicenda è un easter egg presente all'interno di Marvel's ...

Dietro le quinte : tutti i retroscena dietro la recensione di Marvel's Spider-Man : In seguito all'uscita di un'esclusiva PS4 che inevitabilmente attira l'attenzione e la pubblicazione della recensione dedicata, non possiamo che tornare a parlare di Marvel's Spider-Man, ultimissima fatica targata Insomniac Games.Proprio per l'importanza del gioco abbiamo deciso di dedicargli una nuovissima puntata di dietro le quinte, la nostra videorubrica che ci porta alla scoperta dei retroscena dietro l'articolo che potete vedere sulle ...

Marvel’s Spider-Man - la nostra prova dell’ultimo gioco dedicato all’Uomo Ragno : Un nuovo gioco di Spiderman era necessario, da troppo tempo l’amichevole uomo Ragno di quartiere mancava sugli schermi dei videogiocatori, senza dimenticare che le sue ultime apparizioni non sono state troppo convincenti. Il buon Peter Parker torna su Playstation 4 nel modo migliore possibile in Marvel’s Spider-Man, regalando ore di divertimento per un action adrenalinico che sembra uscito direttamente da uno degli albi a ...

Marvel’s Spider Man - un gioco stupefacente. E grazie Batman. La recensione di GQ : Ho una personale teoria sul perché tutti amiamo l’Uomo Ragno. E Peter Parker. Il motivo non è l’eroismo, non l’umorismo. Non il costume meraviglioso disegnato dall’immenso Ditko negli anni Sessanta, e nemmeno i poteri superfighi. E forse neanche le storie, perché a parte qualche capolavoro, il mito di Spider Man è assai più gigantesco del numero di storie epocali che lo vedono protagonista – in casa Marvel, c’è chi può vantare un ...

Marvel's Spider-Man non è il solito videogioco di supereroi : I videogiochi sui supereroi sono sempre stati un mezzo disastro. Venivano realizzati in economia con quello che rimaneva del budget di lancio del fim al cinema. Con la mano sinistra, insomma. Risultato? Non piacevano né ai fan e neppure agli

Marvel's Spider-Man - recensione : Esiste un legame indissolubile fra Spider-Man e la città di New York. Un supereroe che ama volteggiare da un palazzo all'altro, dondolandosi sul filo di una ragnatela come un novello Tarzan in una giungla di acciaio e cemento, non può che trovarsi a proprio agio fra i grattacieli di Manhattan. Data la natura del personaggio, la verticalità delle ambientazioni può essere considerata quasi un'esigenza pratica. Se Peter Parker fosse stato di casa a ...

Marvel’s Spiderman : lo sviluppo del nuovo videogame raccontato da Bryan Intihar di Insomniac Games : Fra poco più di due settimane farà il suo debutto Marvel’s Spider-Man, il nuovo videogame dedicato all’uomo ragno sviluppato da Insomniac Games in esclusiva per la console di Sony. Abbiamo avuto occasione alcune settimane fa di provare il gioco (qui le nostre prime impressioni) e di parlarne con Bryan Intihar, Creative Director di Insomniac Games, che si è occupato del suo sviluppo. È tanto tempo che non esce un gioco di Spiderman ...

Chip Zdarsky sul futuro di Marvel Two-in-One e l'addio a Spectacular Spider-Man - : Il mio grande rammarico è che, avendo parlato con Nick Spencer, so che cosa succederà su Amazing Spider-Man , e avrei voluto rimanere ancora un po' di più per giocare con il mondo incredibile che sta ...

Marvel's Spider-Man : la prova del nuovo Uomo Ragno di Insomniac : Sotto molti aspetti, il lavoro fatto da Marvel con Insomniac Games porta la saga del nostro 'amichevole vicino di casa' un passo avanti nella storia evolutiva dell'Uomo Ragno. Il nuovo Marvel's Spider-...