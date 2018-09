Marine Le Pen cavalca l' onda Salvini per rilanciarsi in vista delle Europee

huffingtonpost

(Di domenica 16 settembre 2018) Un volantino distribuito prima dell'evento raffigura i volti diLe Pen e Matteo, sotto lo slogan "Ovunque in Europa le nostre idee arrivano al potere". La presidente del Rassemblement National (ex Front National) mette in mostra l'alleato d'Oltralpe per lanciarsi nella corsa alle prossime elezioni. A Frejus, nel sud della Francia, il partito di estrema destra francese si riunisce per il tradizionale Grand meeting di fine estate. Un appuntamento cruciale per Le Pen che nonostante i risultati incoraggianti degli ultimi giorni deve confrontarsi con i problemi finanziari legati allo scandalo degli impieghi fittizi al Parlamento europeo. Per risollevarsi, l'ex candidata all'Eliseo guarda al di là dei confini e punta sull'"effetto", individuato come il leader del blocco sovranista europeo.Ancora una volta, il nemico da sconfiggere alle prossime elezioni ...