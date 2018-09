Maratona | Kipchoge trionfa a Berlino con il nuovo record del mondo

Maratona - record mondiale di Kipchoge / Video - vinta la gara di Berlino in 2h 1' 39'' : Kipchoge si è reso protagonista di un record mondiale nella Maratona di Berlino conclusa in 2h 1' 39'' . Ha superato di circa un minuto il record precedente di Kimetto stabilito 4 anni fa.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:52:00 GMT)

Maratona - Eliud Kipchoge fa il nuovo record mondiale - : L'atleta kenyano ha completato i 42 chilometri e 195 metri in 2 ore, 1 minuto e 40 secondi a Berlino. Polverizzato il record precedente, registrato da un connazionale quattro anni fa, sempre nella ...

Maratona di Berlino - Kipchoge nella storia : nuovo record del mondo in 2h01'39" : Già Campione del mondo dei 5000 metri a Parigi nel 2003, quando aveva 18 anni,, Kipchoge scrive un'altra pagina di storia . Di sicuro la più importante della carriera: ora è record del mondo . "...

Maratona - il keniano Kipchoge nella storia : record del mondo a Berlino : record - Il keniano Eliud Kipchoge ha vinto la Maratona di Berlino stabilendo il nuovo record del mondo coprendo la distanza dei 42 km e 195 metri in 2 ore, 1 minuto e 40 secondi. Il precedente ...

Il kenyota Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo record mondiale nella Maratona - con un tempo di 2 ore - 1 minuto e 39 secondi : L’atleta kenyota Eliud Kipchoge ha vinto la maratona di Berlino con un tempo di 2 ore, 1 minuto e 39 secondi, il nuovo record mondiale. Kipchoge, che ha 33 anni, ha migliorato il precedente record di 2 ore, 2 minuti e 57 The post Il kenyota Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo record mondiale nella maratona, con un tempo di 2 ore, 1 minuto e 39 secondi appeared first on Il Post.