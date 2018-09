Maratona | Eliud Kipchoge fa il nuovo record mondiale

Il kenyota Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo record mondiale nella Maratona - con un tempo di 2 ore - 1 minuto e 39 secondi : L’atleta kenyota Eliud Kipchoge ha vinto la maratona di Berlino con un tempo di 2 ore, 1 minuto e 39 secondi, il nuovo record mondiale. Kipchoge, che ha 33 anni, ha migliorato il precedente record di 2 ore, 2 minuti e 57 The post Il kenyota Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo record mondiale nella maratona, con un tempo di 2 ore, 1 minuto e 39 secondi appeared first on Il Post.