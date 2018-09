Maratona di Berlino | Kipchoge nella storia | nuovo record del mondo in 2h01' 39

Maratona - il keniano Kipchoge nella storia : record del mondo a Berlino : record - Il keniano Eliud Kipchoge ha vinto la Maratona di Berlino stabilendo il nuovo record del mondo coprendo la distanza dei 42 km e 195 metri in 2 ore, 1 minuto e 40 secondi. Il precedente ...

Atletica – Maratona Berlino : vittoria e nuovo record mondiale per Kipchoge : Kipchoge trionfa a Berlino con un nuovo record del mondo: il keniano si impone in 2h01”39”, sbriciolato il precedente primato del connazionale Kimetto Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo record del mondo nella Maratona vincendo a Berlino con il tempo di 2h01’39”. Il 33enne keniano ha migliorato di oltre un minuto il precedente primato mondiale (2h02’57”) fatto segnare dal suo connazionale Dennis Kimetto ...

Maratona Berlino : record del mondo per Kipchoge - 2h01'39" : I nostri giornalisti stanno lavorando su questa notizia e l'aggiorneranno non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Maratona : keniano Kipchoge fa il record mondiale a Berlino : Il keniano Eliud Kipchoge ha polverizzato il record mondiale della Maratona vincendo quella di Berlino in due ore, un minuto e 40 secondi. Il precedente primato era stato stabilito sullo stesso ...

Atletica - Maratona Berlino - record del mondo per Kipchoge : 2h01'39'! : Eliud Kipchoge scrive una meravigliosa pagina di storia dell' Atletica . Il 33enne keniano, a Berlino , sbriciola il record del mondo di maratona . Il suo 2h01'40' migliora di 1'17', 2h02'57', il ...

Atletica - RECORD DEL MONDO! Eliud Kipchoge strepitoso - alla Maratona di Berlino riscrive la storia : corro sotto le 2h02' : Eliud Kipchoge ha confezionato l’impresa e ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato: il keniano aveva annunciato che alla Maratona di Berlino sarebbe andato alla caccia del RECORD del Mondo, non si è tirato indietro e ha mantenuto la promessa. Il quasi 34enne (spegnerà le candeline il prossimo 5 novembre) ha demolito il precedente primato e ha stampato un esorbitante 2h01:39, primo uomo a scendere sotto i 122 minuti di gara, ...

A Berlino è stato stabilito il nuovo record mondiale della Maratona : Il keniano Eliud Kipchoge ha polverizzato il record mondiale della maratona vincendo quella di Berlino in due ore, un minuto e 40 secondi. Il precedente primato era stato stabilito sullo stesso tracciato della capitale tedesca nel 2014 da un altro keniano, Dennis Kimetto, che aveva percorso i 42 chilometri e 195 metri in 2 ore, due minuti e 57 secondi.

Atletica - Maratona Berlino - record del mondo per Kipchoge : 2h01'40'! : Eliud Kipchoge , 33 anni, scrive un capitolo nuovo ed esaltante nella storia della maratona . A Berlino il keniano si è imposto in 2h 01'40", battendo il primato precedente di 2 ore 2 minuti e 57 ...

Europei Atletica 2018 – L’italiano Rachik di bronzo nella Maratona di Berlino : Ancora un bronzo azzurro agli Europei di Atletica 2018: Rachik terzo nella maratona di Berlino Quarta medaglia di bronzo per l’Italia ai campionati Europei di Atletica leggera di Berlino. La conquista Yassine Rachik nella maratona maschile. Il bergamasco di origine marocchina chiude in 2h12’09” alle spalle del belga Koen Naert, oro in 2h09’51” e dello svizzero, di origine eritrea, Tadesse Abraham ...