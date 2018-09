Manovra | M5S | Misura indispensabile | da Francia a Chicago non è utopia-2

Reddito di cittadinanza - M5s : 'Presupposto indispensabile della prossima Manovra' : "Garantire una vita dignitosa a tutti, sostenere i cittadini in difficoltà e permettergli di rientrare nel mondo del lavoro non è un utopia, è un dovere", si precisa.

Manovra - Salvini "Settimana prossima numeri alle tabelline"/ Ultime notizie - M5s : reddito di cittadinanza ok : Manovra da 28-30 miliardi. Ultime notizie, focus su imprese e reddito di cittadinanza, taglio Irpef rinviato. Lega e Movimento 5 Stelle avranno 8 miliardi a testa

Manovra verso i 30 miliardi : per Lega e M5s 'tesoretti' uguali : Come e quanto è il terreno di battaglia su cui da settimane si confrontano Lega e M5s in un tira e molla costante che vede al centro il ministero dell'Economia , impegnato a salvaguardare la tenuta ...

Reddito di cittadinanza - Castelli : "Prima le pensioni minime"/ Ultime notizie M5s : "è la base della Manovra" : Reddito di cittadinanza, Castelli: "Prima le pensioni minime". Ultime notizie M5s, il viceministro dell'Economia poi sottolinea: "è la base della manovra"

Manovra verso 28-30 miliardi - Lega ed M5s puntano a 8 a testa : Il nuovo aiuto contro la povertà, come ha spiegato il viceministro all'Economia Laura Castelli in una intervista, partirà da un lato con le pensioni di cittadinanza, le minime da portare a 780 euro . ...

Manovra E POLITICA/ Il trionfo dell'Europa su Lega e M5s : Si avvicina la messa a punto della Legge di bilancio. Con un deficit all'1,6% del Pil, la vittoria dell'Ue su Lega e M5s sarebbe totale.

M5S PRESSA TRIA - SMENTITE DIMISSIONI : DI MAIO - "NO MINACCE"/ Manovra - Giorgetti : "saremo responsabili" : Manovra, M5s 'ricatta' Ministro TRIA: "reddito di cittadinanza o lasci". Ultime notizie, caos Governo: ira Mef contro Di MAIO, "io no capro espiatorio". Vicepremier, "no minacce"

Dal m5s segnale a Tria : reddito di cittadinanza in Manovra o guai : I grillini insistono: andare avanti con determinazione, ma mai parlato di dimissioni del ministro dell'Economia -

Manovra : M5s - toglieremo i finanziamenti pubblici ai giornali : "Lo diciamo da sempre, è ora che l'informazione diventi di qualità, e che quindi i giornali vendano e sopravvivano per merito, non per i finanziamenti pubblici. Nella legge di bilancio toglieremo anche questi, ottenendo due risultati: piu' risorse per gli italiani, e meno informazione spazzatura". Lo annuncia la deputata M5s, Patrizia Terzoni. Una misura che riprende una battaglia portata avanti dai 5 ...

Manovra di Tria : Tav - Tap e taglio Irpef/ Più Padoan che M5s : frizioni con Di Maio per reddito cittadinanza : Manovra, Tria "Favorevole a taglio Irpef". Ultime notizie, il ministro "Ma tutto in maniera molto graduale". Il nuovo intervento del titolare del ministero dell'economia

SCENARIO/ Tria - Manovra 'alla Padoan' contro M5s e Lega : Salvini e Di Maio danno battaglia su temi a costo zero, perché le chiavi della manovra sono saldamente nelle mani di Tria. E questo avrà conseguenze.

Manovra - pensioni nel mirino. Ma è scontro tra Lega e M5S : Sulle pensioni è scontro tra Lega e Cinque Stelle. E non tra sottosegretari e sherpa dei due partiti, ma ai vertici della piramide. Salvini e Di Maio, che giurano di lavorare bene l"uno a fianco all"altro, sono però lontani dal trovare un accordo sugli assegni pensionistici.Certo, entrambi hanno in mente di tagliare le cosiddette "pensioni d"oro". Lo hanno scritto nel contratto che Lega i due partiti a Palazzo Chigi. Ma è sulla soglia sopra cui ...

Manovra/ Così M5s e Lega perdono la sfida con l'Europa : La Ue sarà attenta alla qualità della spesa aggiuntiva. Ok per gli investimenti, più difficile far accettare flat tax e reddito di cittadinanza.

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 sì - Quota 41 ‘sfuma’ : il piano della Manovra Lega-M5s (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, Governo: Quota 100 subito, sfuma Quota 41. Il piano della Manovra Lega-M5s, le critiche alla legge Fornero e le novità sulle Pensioni d'oro. Sulla scia della polemica sorta nei giorni scorsi tra Salvini e Fornero proprio nel merito della Quota 100, ovvero il piano più concreto di Riforma delle Pensioni per il Governo gialloverde, è interessante quanto è emerso sempre ieri sulle altre possibili misure da aggiungere ...