MALIKA AYANE Video | il nuovo singolo è “Sogni tra i capelli” | l' ultimo gioiellino Wind

MALIKA AYANE : «Dopo una notte passata in albergo ho trasformato la chitarra e la sega in una drum machine» : Emozioni al centro anche nel secondo singolo di Malika Ayane. Sogni tra i capelli (Sugar) anticipa l’uscita il 21 settembre dell’album di inediti “DOMINO” che segna il ritorno della cantautrice milanese sulla scena musicale. Sogni tra i capelli sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 7 settembre: “È un gioiellino che ho scritto nel mese di maggio a Londra con Helen Boulding e Nikolaj Bloch dopo una ...