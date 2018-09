Macron a giovane disoccupato | “Non hai un lavoro? Attraverso la strada e te lo trovo”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 settembre 2018) Altra battuta controversa del presidente francese, Emmanuel, colta in diretta dalle telecamere e registrata dai tanti telefoni presenti e poi pubblicata sui social. L’Eliseo ieri, sabato 15 settembre, era aperto eccezionalmente al pubblico eha incontrato alcuni giovani. Tra loro, anche un agricoltore: “Ho 25 anni e continuo a mandare curricula, ma nessuno mi risponde”. “Cambi ramo, nel settore della ristorazione e nell’edilizia ci sono posti dilae glielo trovo un!” gli ha risposto il presidente della Repubblica. Lo scorso 30 agosto, in visita in Danimarca,aveva suscitato un vespaio definendo i suoi connazionali “Galli refrattari a ogni cambiamento”. Ad aprile, durante una visita nei Vosgi, fu fischiato da un gruppo di contestatori e replicò: “Cosa vogliono? Niente, ...