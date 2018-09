Lucio Battisti su Spotify | a 20 anni dalla scomparsa arriva il «best of»

Lucio Battisti - vent’anni fa moriva un artista che non è mai stato fermo : Oggi, 9 settembre 2018, ricorrono i vent’anni esatti dalla morte di Lucio Battisti, il più importante innovatore della popular music italiana. Musicista vero, Battisti è la canzone che sa anche essere musica e basta. È colui che più di altri e prima di tutti ha portato la forma-canzone in territori inesplorati. Dunque Battisti non era un semplice scrittore di canzoni. Non scriveva testi, come sappiamo, per cui non si può ascrivere nel novero del ...