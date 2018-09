huffingtonpost

: Luca Lotti a Vito Crimi: 'Sull'editoria non sai neanche di cosa stai parlando' - HuffPostItalia : Luca Lotti a Vito Crimi: 'Sull'editoria non sai neanche di cosa stai parlando' - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: A che punto è il caso CONSIP? Le indagini sono ancora in corso e ieri l'ex amministratore delegato della società ha ri… - Gabriel54258751 : RT @laperlaneranera: A che punto è il caso CONSIP? Le indagini sono ancora in corso e ieri l'ex amministratore delegato della società ha ri… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Una riflessione sul piano annunciato dai 5 Stelle per l'e un appello all'indomani della forte presa di posizione del Quirinale a difesa della libertà di stampa., ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'nel Governo Renzi, replica a, che occupa la carica oggi a Palazzo Chigi. Questo il testo inviato all'Huffpost:Il dibattito sempre più pressante sul futuro dell'- per fortuna o purtroppo - non mi lascia indifferente. Le parole espresse in ordine sparso e confuso dal sottosegretario, dal ministro Di Maio e dal premier Conte sono a dir poco imbarazzanti: non hannovagamente idea di quello di cui stanno. Una caratteristica peraltro molto diffusa tra i membri del Governo del falso cambiamento.Non sono solito tornare - diciamo così - sul 'luogo del delitto' e non lo ...