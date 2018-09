L' originale Night City di Cyberpunk è nata su Sim City

eurogamer

(Di domenica 16 settembre 2018) In occasione del PAX West di questo mese, riporta VG247, il creatore diMike Pondsmith ha rivelato qualche interessante retroscena riguardo la progettazione di, il centro nevralgico del mondo di."L'ho fatta su Apple II, mi sono detto: 'Quanto posso rovinare questa cosa?'" L'autore ha infatti rivelato di aver realizzato il primo prototipo della città su Siminstallato in un Apple II, e da li di aver lavorato per rendere la città un posto difficile da percorrere, pieno di vita propria tra distretti molto diversi giustapposti."Uno dei motivi per cui2077 è interessante è perché è follemente dettagliato. Sai cosa sta succedendo, sai non solo dove ti trovi, ma quando lo sei, quali gruppi di bande stanno scorrazzando, come sono gestite le notizie e quali sono le persone che gestiscono la politica al momento".Read more…