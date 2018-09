L' omicidio della poetessa Angela Ferrara sta commuovendo l' Italia intera 

Agrigento : omicidio pensionato ad Alessandria della Rocca - fermato 84enne : Palermo, 13 set. (AdnKronos) - I carabinieri di Cammarata, insieme ai colleghi del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Agrigento, hanno fermato l’assassino di Liborio Plazza, il 72enne freddato a colpi di fucile ieri mattina ad Alessandria della Rocca, piccolo centro dell’agrigentino. Si

Condannato per l’omicidio della moglie si impicca in cella - i figli : “Era innocente - nel DNA la prova” : Gordon Park si è impiccato nel 2004 nella cella del penitenziario dove era recluso per l'omicidio della moglie Carlol, la 'Lady in the lake' trovata cadavere nel Lake District, 21 anni dopo la sua scomparsa. Il suicidio fu letto come un'ammissione di colpa, ma oggi, quarantadue anni dopo i fatti, verrà eseguito per la prima volta il test del DNA sui resti. I figli: "Era innocente, morto per un'accusa ingiusta".Continua a leggere

omicidio Pamela Mastropietro - all’inaugurazione della lapide Luca Traini invia un mazzo di fiori : Inaugurata a Casette Verdini (Pollenza) la lapide in ricordo di Pamela Mastropietro, la 19enne romana uccisa e fatta a pezzi alla fine dello scorso gennaio. Il fratello di Luca Traini, Mirko, era presente e ha portato dei fiori da parte sua. "Aiutateci a trovare verità e giustizia".Continua a leggere

Mamma accusata dell’omicidio della figlia di 3 anni : “Soffriva di depressione post natale” : Emer Cannon, 42 anni, di Dublino, è stata accusata dell'omicidio della figlioletta Zoe Whitford. La bimba è morta lo scorso febbraio all’età di 3 anni.Continua a leggere

“Crisi epilettica e instabilità mentale”. La polizia si giustifica dopo l’omicidio della star di E.R. Medici in prima linea : prima del Dottor House, Scrubs e Grey’s Anatomy, solo per citare qualche titolo sul genere serie TV ‘medico’, c’è stato E.R. Medici in prima linea: indimenticabili le avventure nelle corsie d’ospedale con George Clooney protagonista. E.R. è stata la serie TV che ha dato il successo alla star hollywoodiana: negli anni ’90, infatti, questo sceneggiato ha fatto da apripista a quelle che oggi – già citate ...

MANUELA BAILO - FABRIZIO PASINI CONFESSA omicidio/ Gli SMS fasulli all'ex fidanzato della vittima : MANUELA BAILO uccisa: l'ex amante CONFESSA l'OMICIDIO e fa ritrovare il corpo. Era sotterrato nel giardino di una cascina ad Azzanello, rinvenuta anche l'auto.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:32:00 GMT)

omicidio Pissarotti : oggi l’autopsia della donna di Val Gardena : Omicidio Rita Pissarotti – Verrà effettuata oggi l’autopsia sulla donna di 60 anni di Val Gardena, in provincia di Parma. La vittima è stata accoltellata nell’abitazione scelta per le vacanze estive. Per ora il marito Paolo Zoni rimane in carcere. Ulteriori dettagli sulla dinamica dell’Omicidio potrebbero emergere grazie all’analisi del corpo, come l’orario in cui è avvenuta la tragedia. Rita Pissarotti uccisa ...

Usa - 33enne confessa l'omicidio della moglie incinta e delle loro bambine : Chris Watts , 33enne del Colorado , ha confessato: è stato lui a uccidere sua moglie incinta , Shanann Watts di 34 anni , e le loro due bambine Bella e Celeste di 3 e 4 anni . Prima dell'ammissione ...

Marielle Franco - ministro della Sicurezza : “Anche politici coinvolti nell’omicidio” : “Agenti pubblici e politici” sono coinvolti nell’assassinio di Marielle Franco, consigliera municipale di Rio de Janeiro e attivista, uccisa in un agguato in strada il 14 marzo. Lo ha dichiarato il ministro della Sicurezza brasiliano, Raul Jungmann, affermando che l’assassinio potrebbe essere motivato politicamente ma non fornendo alcun nome, con la motivazione che ciò potrebbe “minare i progressi nelle ...

omicidio a Giugliano - parla la sorella della vittima : 'Mio marito ha ucciso mio fratello - era ubriaco e deve pagare' : ' Mi ha picchiata, era ubriaco. Ha ucciso mio fratello e deve marcire in galera ' . È ancora sconvolta Cristina Rossi la moglie di Salvatore Gargiulo. L'uomo durante la lite ha spintonato Salvatore ...

Il giallo della donna precipitata : ha 22 anni - possibile tentato omicidio : donna precipitata Sarebbe una tedesca di 22 anni, ma il condizionale è d'obbligo, non essendoci stato ancora un riconoscimento ufficiale, la donna rimasta gravemente ferita, la scorsa notte, dopo ...

Kenya - processo per l’omicidio della dottoressa Fossaceca bloccato da un anno. “Motivi burocratici” : Un processo fermo da un anno e continuamente rinviato per motivi burocratici: il caso della dottoressa Rita Fossaceca uccisa nel 2015 in Kenya non ha ancora trovato giustizia, l’ultimo rinvio è stato deciso dal giudice la settimana scorsa. “È una situazione davvero difficile – riferisce l’avvocato Giulia Lozzi che assiste la famiglia del medico molisano – perché ogni volta le udienze saltano per motivi prevalentemente ...

“omicidio choc”. Addio alla rapper 18enne : cosa le hanno fatto. Il racconto della sua morte è da brividi : solidarietà da tutto il mondo : È successo tutto nella stazione della metropolitana di Oakland, in California. La ragazza era ferma sulla banchina in attesa del treno quando un uomo le si è avventato contro con un coltello. Dopo aver infierito su di lei l’uomo si è rivolto contro la sorella, ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La duplice aggressione ha avuto un impatto fortissimo sull’opinione pubblica, sia per l’efferatezza e ...

Monza : accusa di tentato omicidio per l'aggressore della rissa fuori dalla stazione : LEGGI La rissa - È stato fermato con l'accusa di tentato omicidio l'uomo che nel pomeriggio di lunedì 30 luglio aveva ferito un ventenne con due coltellate in una rissa all'esterno della stazione di ...