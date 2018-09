eurogamer

: 'Lo streaming arriverà tra uno o due anni' #TakeTwo - Eurogamer_it : 'Lo streaming arriverà tra uno o due anni' #TakeTwo - Pierdupon : @vittoriozucconi Diamoli “tempo” vedrete che arriverà anche lo streaming ?? - stuani89 : @riccardob231 Prima o poi però gli arriverà il conto perché il futuro passa necessariamente dallo streaming online.… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, non utilizza mezzi termini per dire quello che pensa, e mentre in passato abbiamo sentito la sua oppinione (scettica) riguardo la realtà virtuale, oggi possiamo sentire la sua opinione sulla questione del gaming in.Come riporta WCCFtech, secondo l'esperto "i muri stanno scendendo", per cui "bisogna prestare attenzione a ciò che il consumatore vuole"."Alla fine penso che ci ritroveremo in un mondo multipiattaforma per molti titoli. Sicuramente tra console e PC lo sarà. Microsoft è già a quel punto, per cui i muri chiusi del sistema stanno scendendo e devono farlo. Loaccelera questi muri che scendono, siamo tutti consumatori. Se hai intenzione di creare regole che non siano a beneficio del consumatore ma della tua azienda, ti sbagli. I consumatori andranno altrove, devi prestare attenzione a ciò che in consumatore vuole".Read ...