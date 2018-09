Livorno-Crotone | gli ' squali' vanno a caccia di punti all' Armando Picchi

Blastingnews

(Di domenica 16 settembre 2018) Conclusa da qualche giorno la parentesi legata alla pausa per le Nazionali VIDEO, alle quali ha concesso ben sette calciatori, ildel tecnico Giovanni Stroppa sara' nuovamente impegnato nella serata di lunedì allo Stadiocontro il. Una sfida tra due formazioni che si sono gia' affrontate nel mese di agosto in occasione del terzo turno eliminatorio di Coppa Italia 2018-2019: in quel frangente, furono i rossoblu ad avere la meglio e a passare il turno grazie allo 0-1 ottenuto nel finale di gara con una marcatura portata a segno dal centrocampista svedese Marcus Rohden. Una sfida che vedra' contrapposte il, formazione retrocessa dall'ultimo torneo di Serie A e appunto il, squadra neopromossa dall'ultimo campionato di Serie C. Ambizioni a confronto Se il ritorno in cadetteria delsembrava preventivabile sia per quanto ...