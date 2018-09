LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA | ultima tappa a Madrid | Elia Viviani sfida Peter

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : Nibali a lungo con i migliori - poi si stacca. Lopez ci prova : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della ventesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 14.40.

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : ultimo tappone sui Pirenei! 6 GPM in 97 km - può succedere di tutto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa della Vuelta a España 2018. Partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: sono soli 97 chilometri, ma davvero intensissimi. Gli organizzatori si sono divertiti ad inserire salite a ripetizione: sei GPM da affrontare in brevissimo lasso di tempo. Non ci sarà davvero spazio per rifiatare. È l’ultima opportunità per provare a ribaltare la classifica ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : salita interminabile verso Andorra - Valverde e Mas all'attacco di Simon Yates : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : salita interminabile verso Andorra - Valverde e Mas all’attacco di Simon Yates : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra. Naturlandia. Oggi sarà la penultima occasione per cambiare la classifica generale e ci aspettiamo quindi una tappa spettacolare. L’azione si concentrerà sull’interminabile salita finale del Coll de la Rabassa. Un’ascesa di 17 km con una pendenza media del 6,6%, ma che presenta subito delle rampe dure al 13%. Corridori come ...

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : tornano in scena i velocisti. Elia Viviani all'assalto : Il campione italiano Elia Viviani andrà a caccia del terzo successo in questa edizione e per farlo dovrà riuscire a battere nuovamente il campione del mondo Peter Sagan. Pronti ad essere protagonisti ...

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : tornano in scena i velocisti. Elia Viviani all’assalto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida. La frazione odierna sarà un’occasione da non perdere per i velocisti, visto il percorso quasi tutto piatto, senza nemmeno un GPM. Sulla carta i corridori si giocheranno quindi la vittoria in una classica volata di gruppo. Il campione italiano Elia Viviani andrà a caccia del terzo successo in questa edizione e ...

Vuelta di Spagna - Nibali - Pellizotti e De Marchi infiammano la 17ª tappa con una maxi fuga sulle strade dei Paesi Baschi : sul Balcon de Bizkaia le prove generali del Mondiale [LIVE] : Vuelta di Spagna, Nibali sta meglio e tenta il colpaccio nella 17ª tappa con una maxi fuga insieme ai compagni della Nazionale Pellizotti e De Marchi: la corsa in diretta Si sta correndo in queste ore la 17ª tappa della Vuelta di Spagna, con l’arrivo in salita sul Balcon de Bizkaia, nei Paesi Baschi: dopo una prima ora di corsa a velocità folle, all’attacco c’è una super-fuga che è stata portata via da un attivissimo ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : c'è l'Alto de Balcon de Bizkaia. Salita terribile - punte al 23%! Nuova sfida per la maglia rossa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : c’è l’Alto de Balcon de Bizkaia. Salita terribile - punte al 23%! Nuova sfida per la maglia rossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, 157 km da Getxo a Balcón de Bizkaia. Dopo la cronometro di ieri, si torna a salire con una frazione che presenta oltre 3000 metri di disLIVEllo. Un percorso quindi molto impegnativo con un continuo saliscendi sin dalla partenza. Negli ultimi 50 km la corsa entrerà nel vivo con tre GPM in successione prima della durissima Salita finale dell’Alto del ...

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : cronometro di 32 km - tappa decisiva per la classifica. Yates deve difendersi da Valverde e Quintana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri. La terza ed ultima settimana si apre dunque con una prova contro il tempo nettamente favorevole agli specialisti: Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà un breve strappo a Cobreces, seguiranno poi altre due brevi salite: al ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : Pinot sorprende i favoriti. Yates conserva la maglia rossa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : tappone durissimo - la salita di Covadonga impressiona! Nuova sfida tra Yates e Quintana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2018, 178 km da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga. La seconda settimana di corsa si chiude con un durissimo tappone di montagna, in cui i corridori dovranno superare oltre 4000 metri di disLIVEllo. Tante difficoltà altimetrica fin dalla partenza, poi la corsa entrerà nel vivo negli ultimi 90 km con la doppia scalata a Mirador del Fito prima di arrivare ...

Vuelta 2018 – Nibali fa esaltare tutti i tifosi : “sto tornando a buoni LIVElli!” : Vincenzo Nibali sta recuperando al massimo la sua forma fisica: le sensazioni dello Squalo dopo la tappa di ieri alla Vuelta 2018 Un Vincenzo Nibali da applausi, nella tosta tappa di ieri alla Vuelta 2018: lo Squalo dello Stretto ha tirato il gruppone, sacrificandosi per aiutare il suo compagno di squadra Ion Izagirre, che lotta per un buon risultato nella classifica generale. AFP PHOTO / Marco BERTORELLO Il corridore spagnolo della ...

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : altro tappone di montagna - ultimi 4 km al 12 - 5% medio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2018, 171 km da Cistierna a Les Praeres. Nava. Altra tappa determinante per la classifica generale: ben cinque i Gran Premi della montagna, tre dei quali di prima categoria. Finale davvero molto entusiasmante: Alto de la Colladona (5,3 km all’8,1%), Alto de la Mozqueta (6,5 km all’8,7%), Alto de la Falla de los Lobos (5,3 km al 6,4%) e la salita finale ...