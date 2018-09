L' irritazione del Carroccio | flat tax | non decide Di Maio

Sindone - le macchie di sangue false? L’irritazione del Vaticano : “Nello studio non c’è nulla di scientifico” : In Vaticano e nell’arcidiocesi di Torino c’è grande irritazione per i risultati di una ricerca di medicina forense che affermano che metà delle macchie di sangue presenti sulla Sindone sono false. La Chiesa torinese, guidata da monsignor Cesare Nosiglia, si affida alle parole dello scienziato Pierluigi Baima Bollone, presidente onorario del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino, l’unica istituzione ufficiale per lo studio della ...