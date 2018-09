L' Inter a corto di idee finisce nel baratro con vista Champions

ilgiornale

(Di domenica 16 settembre 2018) Cose da. Perdere in casa contro una neopromossa, castigata da un suo giocatore ceduto in prestito. E' una beffa nella beffa lo straordinario esterno sinistro da trenta metri di Federico Dimarco che fredda San Siro ed esulta togliendosi la maglia. Più increduli che arrabbiati i sessantamila tifosi nerazzurri, smarriti al punto da non avere quasi la forza di fischiare. Puniti da un ex, da un terzino sinistro che ti eri cresciuto in casa e che magari avrebbe potuto sfatare la maledizione di un ruolo che resiste dai tempi di Roberto Carlos. Invece si è preferito prendere i Dalbert e gli Asamoah, entrambi in campo nel finale per un destino che ieri si è divertito a maltrattare l'. A un certo punto sembrava ci fosse una lastra di vetro davanti alla porta avversaria. Basti pensare che lo stesso Dimarco ha salvato due gol fatti, uno addirittura sulla linea aiutandosi con il braccio. ...