L' incubo legionella arriva pure in Brianza

Al fronte contro l’incubo legionella per risolvere il mistero di Bresso : E’ passata la mezzanotte a Bresso, e nel municipio le luci sono ancora accese, le porte ancora aperte. Al suo interno, il sindaco Simone Cairo, gli esperti di Ats (ex Asl), il professor Joppolo del Politecnico di Milano, stanno ancora rispondendo alle domande dei cittadini. Il tema è l’epidemia di legionella che sta terrorizzando la cittadina dal m...

Legionella - l'incubo di Bresso/ Ultime notizie : docce e fontane fanno paura - ma è mistero sul contagio : Legionella, Bresso: vittime salgono a 4: Ultime notizie, morto un anziano di 89 anni. La gente vive con l'incubo di fare una doccia. L'esperto conferma, "mai tanti casi in Italia".(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 20:17:00 GMT)

Bresso - la mappa della Legionella : contagiati saliti a 33. «Un incubo» : Il grafico indica una miriade di pallini rossi tra via Roma, via Cavour, via Manzoni, via Madonnina e via Savino. E tra chi è di casa più lontano, più d'uno ha comunque l'ufficio o la sede di lavoro ...

Milano - incubo legionella : un altro morto all'ospedale - quattro nuovi contagi : legionella a Milano, ci sono altre quattro persone contagiate dal batterio oltre alle 20 già colpite tra cui tre morte. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti tra ieri e lunedì, un'...

incubo legionella - 14 casi in Lombardia : attivata una task force : Torna l'allarme legionella dopo i casi registrati nel 2014, quando un uomo era morto in seguito al contagio. Il batterio si diffonde di nuovo a Bresso, alle porte di Milano: 14 nuovi casi in pochi giorni. attivata una task force Segui su affaritaliani.it