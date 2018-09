L' incredibile 500° gol di Zlatan Ibrahimovic 

agi

(Di domenica 16 settembre 2018) "'Ibracadabra' è tornato", scrive il Corriere dello Sport. Ed è vero perché Zlatan Ibrahimovic, 36 anni, mette a segno il suo 500° gol con un'prodezza che rimarrà nella storia del calcio. Un colpo unico, un gol che è un colpo di arti marziali che solo a Ibrahimovic può calzare così bene e così entra nel club esclusivo dei calciatori riusciti a centrare l'obiettivo delle 500 reti. "Gli unici due calciatori in attività ad aver segnato così tanto sono infatti Messi e Cristiano Ronaldo. Durante la trasferta dei suoi LA Galaxy contro Toronto, lo svedese ha trovato un gol pazzesco di esterno destro al volo che ha dato il via alla rimonta della sua squadra, da 3-0 a 3-3, persa poi per 5-3: lancio dalla trequarti di Jonathan dos Santos e tacco volante in girata per ...