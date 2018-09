LEI E SUA SORELLA FORMAVANO UN DUETTO STORICO IN TV

Bob Sinclair ed Ingrid Aleman si sono lasciati/ LEI ha voglia di divertirsi : "La sua vita è troppo noiosa" : La moglie di Bob Sinclair, Ingrid Aleman, ha deciso di rompere con suo marito per via della sua vita troppo noiosa. Il dj un uomo da pantofole, divano e tv? Ecco la verità(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:39:00 GMT)

Vuelta 2018 – Wallays beffa i velocisti a LLEIda - il belga corona una pazzesca fuga : sua la 18ª tappa : I velocisti si fanno sorprendere dalla lunga fuga di Wallays, non riuscendo a coprire il gap sul finire della tappa: il belga si prende così la settima vittoria in carriera Chi si aspettava un arrivo in volata al termine della 18ª tappa della Vuelta di Spagna è rimasto deluso, Jelle Wallays infatti beffa tutti tagliando per primo il traguardo al termine di una lunghissima fuga coronata da un esaltante successo. Niente da fare per i ...

LEI fa la scoperta - ma il suo professore si aggiudica il Nobel : 50 anni dopo ha la sua rivincita : Si chiama Jocelyn Bell Burnell l'astrofisica vincitrice del Breakthrough Prize - il cosiddetto 'Oscar della Scienza' - da oltre 3 milioni di dollari. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che questo premio le è stato assegnato per una scoperta del 1967. La Burnell scoprì la prima pulsar della storia, ...

Giulia De Lellis al Festival di Venezia/ “Amo Angelina Jolie - se è riuscita LEI a chiudere la sua storia….” : Giulia De Lellis sul red carpet del Festiva di Venezia indossa un abito Blumarine e scatena le critiche: il giornalista Gabriele Parpiglia risponde alle polemiche.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:37:00 GMT)

Violenza sessuale a Parma - l’imprenditore Federico Pesci si difende : “LEI consenziente” : Federico Pesci e Wilson Ndu Anihem, accusati di Violenza sessuale e lesioni pluriaggravate, sono stati ascoltati nel carcere di Parma nel corso degli interrogatori di garanzia. l’imprenditore si è difeso dicendo che la ventunenne “era pienamente consenziente ed è rimasta sempre tale”. Per il momento restano in carcere.Continua a leggere

Nadia Toffa - l'insinuazione disgustosa sulla sua salute : parla LEI - li disintegra con una sola parolina : Da mesi la conduttrice delle Iene Nadia Toffa combatte ogni giorno la sua battaglia contro il cancro con il sorriso sulle labbra. Eppure c'è sempre qualche imbecille capace di farglielo passare, come ...

Riccardo Scamarcio avrebbe una nuova fiamma : LEI è identica alla sua ex - Valeria Golino : Riccardo Scamarcio è stato pizzicato per le vie di Firenze in compagnia di Angharad Wood ed il gossip sul web è in delirio. La Wood sarà veramente la nova dolce metà del sex-symbol pugliese, oppure si è trattato solamente di un appuntamento lavorativo? Certo, gli scatti mano nella mano sono molto romantici, ma potrebbe anche trattarsi di un gesto d'affetto tra due persone che si conoscono da molto tempo. Infatti, Angharad è membro e fondatrice, ...

Meghan Markle - il padre Thomas chiede un’ultima possibilità : “Vorrebbe riabbracciare la sua Meg e scusarsi con LEI” : In questi mesi, il padre di Meghan Markle, Thomas, ne ha combinate di tutti i colori ma ora sembra essersi pentito e ha chiesto alla figlia un’ultima possibilità. “Vuole tenerla tra le sue braccia ancora a una volta e dirle che l’amerà per sempre” ha rivelato un suo amico al Sun, spiegando che il 74enne Thomas vorrebbe riavvicinarsi alla figlia, ora duchessa del Sussex e moglie del principe Harry. E ha aggiunto: “In primo ...

Ariana Grande interrotta da un fan durante un live : la sua reazione ti farà innamorare ancora di più di LEI : Ari numero 1! The post Ariana Grande interrotta da un fan durante un live: la sua reazione ti farà innamorare ancora di più di lei appeared first on News Mtv Italia.

ASIA ARGENTO CACCIATA DA X FACTOR?/ LEI si difende dalle accuse di violenza sessuale : allarme rientrato? : ASIA ARGENTO fuori da X FACTOR? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:10:00 GMT)

"Cosa è successo a Romina Jr.?" E LEI spiega la sua dieta "forzata" : Romina Junior, la figlia di Al Bano e Romina è finita nel mirino dei social. I suoi fan hanno notato da tempo alcune foto su Instagram che ritraggono smagrita rispetto al passato. In pochi giorni è partito un tam tam sui social per individuare quali possano essere le cause di questo calo di forma da parte di Romina. Dopo le insistenti richieste dei fan e dopo qualche voce che insinuava anche qualche problema di anoressia, è arrivata la risposta ...