Lehman Brothers | salvando l’alta finanza abbiamo creato solo disuguaglianze

Too big to fail : 10 anni fa il crack della banca Lehman Brothers : Dall'esplosione della crisi, nel lontano 2008, sono passati esattamente dieci anni, che hanno profondamente trasformato l'economia europea, anche quella del nostro paese , che non riesce ancora ad ...

Lehman Brothers - 10 anni fa il fallimento e l'inizio della crisi che affondò l'economia globale : Dal 2005 al 2007 la bolla immobiliare cresce esponenzialmente, per i mutui concessi a compratori insolventi che vengono cartolarizzati, creando una montagna di t itoli tossici grazie ai quali Lehman ...

Lehman Brothers - 10 anni dopo il fallimento : «Una vita stravolta» : Il crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersIl crac Lehman BrothersScarpe, vestiti per la palestra e ...

Lehman Brothers - 10 anni fa il fallimento. Tutte le menzogne che i nostri manager ci costrinsero a dire : I momenti importanti della nostra vita rimangono impressi nella memoria come foto incollate su un album. E il 15 settembre del 2008, giorno della dichiarazione del fallimento di Lehman Brothers, lo ricordo perfettamente. Non solo perché all’epoca lavoravo in una grande banca italiana e quindi il vissuto era più coinvolgente. Ma soprattutto perché tutto ciò che è accaduto dopo si è manifestato “grazie” al crac Lehman. Inganni, truffe, raggiri, ...

Le 3 lezioni che il fallimento Lehman Brothers ha insegnato : Nessuno poteva allora immaginare che quello sarebbe stato il primo tassello di una lunga, lunghissima crisi, che avrebbe sconvolto non solo l'economia e le regole della finanza, ma anche la struttura ...

Lehman Brothers - cinque cose da sapere sul fallimento : Dieci anni fa il fallimento di Lehman Brothers, quarta banca d'investimento negli Stati Uniti, aprì la strada a una delle più gravi crisi finanziarie ed economiche della storia, con effetti ancora ...

Lehman Brothers - che fine hanno fatto responsabili della grande crisi - : Da Ben Bernanke a Vikram Pandit, passando per Angelo Mozilo, alcuni dei principali protagonisti della crisi a otto anni dal crac finanziario

Lehman Brothers - storia di un fallimento - : Le tappe principali che hanno condotto la quarta banca d'affari degli Stati Uniti al crac finanziario nel settembre del 2008

Lehman Brothers 10 anni dopo - alla buona finanza non basterà l'etica : Dove abbiamo fallito? E cosa si sarebbe potuto fare? A 10 anni dal crack Lehman Brothers, che in poche ore ha cambiato per sempre il volto della nostra società, è possibile fare un bilancio ragionato sul destino della finanza. Lo fa Emilio Barucci, professore di finanza matematica al politecnico di Milano, con un libro fresco di stampa, "Chi salverà la finanza" (ed. Egea). Un saggio breve e di facile consultazione, grazie a ...

Lehman Brothers : cosa è cambiato in questi 10 anni : I vincitori in tale nuovo mondo sono le grandi banche universali globali come JPM, la buy side, ovvero gli asset manager,, le borse e le infrastrutture di mercato. Da un punto di vista geografico, le ...

Lehman Brothers - perché 10 anni dopo il crac non siamo ancora al sicuro : Un manager lascia l’ufficio dopo la bancarotta di Lehman Brothers (Getty Imagers) L’inquilino della Casa Bianca era George W. Bush e l’Italia del calcio era campione del mondo in carica. La fine dell’estate di dieci anni fa se la ricordano in molti: il 15 settembre 2008 la banca d’affari statunitense Lehman Brothers fallì e le fotografie dai manager sfrattati da Wall Street divennero familiari. Nelle scatole ...

Dieci anni fa falliva Lehman Brothers - effetti della crisi non svaniti : 'Un mondo senza guida' che non ha appreso fino in fondo la lezione del 2008, un mondo nel quale sembriamo camminare come sonnambuli verso la prossima crisi: non è per nulla ottimista Gordon Brown , ...

