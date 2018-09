Legge di Bilancio alle porte | cos' è e a cosa serve

MAXI CONDONO FISCALE/ Legge di Bilancio - Bitonci (Lega) : "pace con tetto di un milione a contribuente" : La pace FISCALE diventa un CONDONO: Legge di Bilancio, il sottosegretario al Tesoro Massimo Bitonci (Lega) annuncia che avrà "un tetto di un milione di euro a contribuente".(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:37:00 GMT)

Legge di bilancio - la manovra può valere fino a 30 miliardi - : Almeno 16 miliardi servono per le misure chiave per Lega e M5s. Da gennaio si punta a introdurre le pensioni di cittadinanza. Di Maio: "Con Tria piena armonia". La Lega propone stanziamento di 500 mln ...

Legge di Bilancio - la Lega moltiplica per dieci la pace fiscale. Bitonci : “Tetto di 1 milione di euro a contribuente” : A fine giugno Matteo Salvini aveva annunciato che la “pace fiscale” prevista dal contratto di governo sarebbe servita per “chiudere tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100.000 euro“ e di conseguenza “liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse”. Ora, a un mese dal varo della Legge di Bilancio, la portata del ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza sarà al centro della Legge di Bilancio' : Il reddito di cittadinanza 'sarà al centro della legge di bilancio insieme al tema delle pensioni e del fisco. Per noi è imprescindibile'. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del ...

Se la Legge di bilancio rischia di far saltare il ministro Tria : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria “O Tria trova quei 10 miliardi o succede un casino” dicono dal Movimento 5 Stelle. La ministra per il Mezzogiorno Barbara Lezzi ci ha messo il carico a Radio Anch’io, in mattinata: “In manovra non transigerò sul reddito di cittadinanza, e non solo per il Sud – ha detto, terrorizzata dalle percentuali plebiscitarie agguantate dai pentastellati al Meridione – su questo Tria ci deve ascoltare. Non ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “O è nella Legge di bilancio o c’è un grave problema per questo governo” : “Il Reddito di cittadinanza deve entrare nella legge di bilancio. O c’è oppure c’è un grave problema per questo governo. Noi lo facciamo, agli italiani abbiamo fatto una promessa”. La parole sono quelle del vicepremier M5s Luigi Di Maio che, dopo le ultime indiscrezioni sulle tensioni con l’alleato di governo del Carroccio in tema di interventi economici, ha ribadito che i grillini non intendono accettare ...

Legge di bilancio e reddito di cittadinanza - pressioni M5S su Tria : dopo rumors arrivano le smentite : Ennesima girandola di rumor e smentite sul futuro del ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, dato più volte sul punto di perdere la poltrona.

Legge di Bilancio : verso la cedolare secca anche sui negozi : Si sta facendo strada con forza l’ipotesi di applicare la cedolare secca sugli affitti anche alla locazione degli immobili commerciali, quindi ai negozi. Invece di essere tassati con l’aliquota marginale, i redditi derivanti dall’affitto di negozi, locali e magazzini verrebbero sottoposti a un’imposta sostitutiva del 21%. È questa l’ultima novità del pacchetto fiscale che sta per essere cucito a misure sulla Legge di Bilancio 2019. L’ipotesi è ...

Legge di Bilancio - Tria apre a taglio dell'Irpef : Ipotesi questa, indicata oggi a Confartigianato dal vice ministro dell'Economia Massimo Garavaglia. 'La nostra proposta spiega è mantenere al 24% tutto quello che tiri fuori e al 15% strutturale ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza in Legge di bilancio"/ Ultime notizie M5s "o si farà o problemi per Governo" : Di Maio: "Reddito di cittadinanza in legge di bilancio". Ultime notizie M5s, il ministro del Lavoro avvisa la Lega:"o si farà o problemi per Governo".(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 09:30:00 GMT)

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza deve essere in Legge bilancio' : "Il reddito di cittadinanza deve entrare nella legge di bilancio. O c'è, o c'è un grave problema per questo governo. Lo facciamo tenendo i conti in ordine, ma lo facciamo. Agli italiani abbiamo fatto ...

Legge di Bilancio 2019 : Tria favorevole all'abbassamento dell'aliquota Irpef : La "Summer School" di Confartigianato è stata il teatro di alcune dichiarazioni molto importanti del ministro dell'Economia Giovanni Tria su quelle che potrebbero essere le prossime novità che verranno introdotte nella nuova Legge di Bilancio 2019. Il ministro ha infatti dichiarato apertamente di essere molto favorevole ad un accorpamento o anche ad una riduzione delle aliquote Irpef. Comunque, dato che il ministro è persona molto attenta alle ...

Legge di bilancio 2019 - Tria apre al taglio dell'Irpef : "Ma graduale" - : Il ministro dell'Economia ha ipotizzato la misura purché sia compatibile con il bilancio. Tria ha poi parlato della flat tax e del suo finanziamento tramite le "tax expenditures", anche se il processo sarebbe "...

Legge di Bilancio - Tria : “Favorevole a partire con il taglio Irpef”. Tav e Tap : “Personalmente spero si sblocchino” : “Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari. Sono molto favorevole”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria annuncia che nella Legge di Bilancio da presentare entro metà ottobre potrebbe entrare una revisione delle aliquote Irpef più ampia rispetto all‘ipotesi, circolata nei giorni scorsi, di ritoccare solo la più bassa ...