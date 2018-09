Lecce | ' Banda dell' Eurospin' ancora in azione | rapinato il discount di Carmiano

Blastingnews

(Di domenica 16 settembre 2018)una rapina, la seconda in un giorno e nel giro di poche ore nel nord Salento. A essere colpito questa volta è sempre una marchioVIDEO, con sede a, cittadina sempre nelse. Ieri mattina, intorno a mezzogiorno, era stato preso di mira lo stesso marketa nota catena di distribuzione a Guagnano, poco lontano dal luogo del fatto di cronaca di ieri sera. Probabilmente non si esclude che possa trattarsia stessa. La dinamica Erano quasi le ore 19 di ieri sera, venerdì 14 settembre, un orario comunque in cui il supermercato era affollato. Improvvisamente, due malviventi con il volto coperto da un casco integrale hanno fatto irruzione nel. Come per l'episodioa tarda mattinata, gli stessi si sono diretti immediatamente verso i registratori di cassa con tanto di pistola, intimando gli addetti di consegnare loro il ...