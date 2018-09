Le ragazze con il velo sfidano gli stereotipi ai concorsi di bellezza

La Tv delle ragazze Stati generali con Serena Dandini dall'8 novembre su Rai3 (Anteprima Blogo) : La Tv delle ragazze - Stati generali è il grande ritorno di Serena Dandini su Rai3 in uno show con un occhio al passato e uno sguardo verso il futuro. Saranno 4 prime serate a partire dai primi di novembre con grandi ospiti e vecchie amiche e per vecchie amiche ci riferiamo a Lella Costa, Angela Finocchiaro, Francesca Reggiani tra le altre. Si parla inoltre di una scenografia imponente che ospiterà le molte anime del programma, insomma ...

Macerata - foto di ragazze minorenni finiscono su PornHub/ Aperta inchiesta : “Forse è stato un amico” : Macerata, foto di ragazze minorenni finiscono su PornHub. La Procura dei minori di Ancona apre inchiesta: “Forse è stato un amico”. Le ultime notizie sullo scandalo hot(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:49:00 GMT)

Miss Italia - tre ragazze del Lazio conquistano quattro titoli nazionali e volano alla finalissima : ... Miss Piazza Italia - Carlotta Maggiorana; Miss Kissimo - Antonietta Fragasso; Miss Tv Sorrisi e Canzoni - Carlotta Maggiorana; Miss Cinema - Martina Iacomelli; Miss Sport - Marta Murru E non è ...

Video hard Alisson : “sesso e cocaina con tre ragazze” - ecco la verità : Video hard Alisson – Nelle ultime ore sta circolando una bufala che riguarda l’ex portiere della Roma Alisson Becker secondo alcuni utenti protagonista di un Video hard in cui si diverte tra sesso e cocaina. Si tratta però di una notizia assolutamente non vera, la voce si è diffusa dopo pubblicazione di alcuni filmati su siti per adulti in cui compariva il nome del portiere brasiliano. Il ragazzo protagonista dei Video ...

Selvaggia Lucarelli contro Fedez per il massacro degli haters sui social : “Denuncio due ragazze per minacce di morte” : Ancora un'invettiva di Selvaggia Lucarelli contro Fedez, stavolta fuor di ironia e per affrontare un tema serio, quello dell'odio che scorre a fiumi sul web. L'editorialista del Fatto Quotidiano mostra a tutti sulla sua pagina Facebook l'invasione di commenti sprezzanti, violenti e volgari che ha subito dopo un pezzo sulle nozze della coppia: "Un consistente numero di ragazzi e ragazze (soprattutto ragazze sui 18/30 anni) è venuto qui ad ...

San Benedetto - scontro tra auto e scooter. Due ragazze sbalzate di sella : SAN Benedetto DEL TRONTO Sono state sbalzate di sella le due donne che poco dopo le 17.30 di questo pomeriggio si trovavano su uno scooter Scarabeo 50 che, all'altezza dell'intersezione tra la statale ...

Le ragazze con le pistole sono uno spasso e stanno rinnovando il noir : Un mondo che affascina, richiamando firme anche da altri generi narrativi, come nel caso della scrittrice e autrice tv, Daniela Grandi che firma il suo primo noir , "Notte al Casablanca" , Sonzogno, ,...

Ricatti e sesso - arrestati 4 minorenni Vittime due ragazze - denuncia dopo confidenza a docente : Chieti - Violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile e altre fattispecie di reato; con queste accuse i Carabinieri di Vasto, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni de L'Aquila hanno eseguito altri quattro arresti nei confronti di minorenni denunciati da due loro coetanee. Le ragazze, dopo essersi confidate con una loro docente, componente dell'Associazione Save Emily Abruzzo, hanno avuto il ...

Ciclismo su pista - Dino Salvoldi : “Italia senza dimora. Emigreremo per preparare le Olimpiadi. Con le ragazze un grande futuro” : L’Italia del Ciclismo su pista continua a mietere grandi successi come hanno dimostrato i brillanti risultati ottenuti ai recenti Europei di Glasgow e c’è anche un settore giovanile in grande fermento capace di brillare ai Mondiali juniores sotto la spinta di Vittoria Guazzini. Il settore è in grande salute nonostante l’assenza di un impianto in cui potersi allenare viste le problematiche della struttura di Montichiari che è ...

Temptation Island Vip - Nilufar : "Mi piacerebbe vedere come Giordano si comporta con le altre ragazze" : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono una delle coppie che compongono il cast della prima edizione di Temptation Island Vip che vedrà al timone Simona Ventura. I due giovani si sono conosciuti a ...

