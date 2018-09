Serie A : le partite della quarta giornata : Dopo due settimane di pausa, ritorna la Serie A: si parte oggi con Inter-Parma e Napoli-Fiorentina The post Serie A: le partite della quarta giornata appeared first on Il Post.

Calendario Serie A - le partite e gli orari della quarta giornata 2018-2019 : Dopo la pausa delle nazionali riparte finalmente la Serie A. Tante le sfide intriganti della quarta giornata, da Inter-Parma a Napoli-Fiorentina, passando per Roma-Chievo, Juventus-Sassuolo e Cagliari-...

Sky o DAZN? Dove Vedere Le partite della Quarta Giornata Di Serie A : Tutto pronto per la Quarta Giornata di Serie A: Dove Vedere le partite? Chi trasmette le partite Della Quarta Giornata di Serie A? Sky o DAZN? Ecco Dove Vedere le partite su Sky o DAZN Dove Vedere partite Quarta Giornata Serie A su Sky o DAZN ECCO QUANDO E Dove SARANNO DISPONIBILI I 10 MATCH DEL QUARTO TURNO […]

Serie A calcio - il calendario della quarta giornata : come vedere tutte le partite su Sky e Dazn. Orari e programma : La quarta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 15 ed il 17 settembre. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, ed inizierà domani, sabato 15, alle ore 15.00 con Inter-Parma, per proseguire alle 18.00 con Napoli-Fiorentina, ed alle 20.30 con Frosinone-Sampdoria. Domenica 16 alle ore 12.30 Roma-Chievo, poi alle 15.00 sarà la volta di Genoa-Bologna, ...

Calendario Serie A calcio - gli orari della prossima giornata. Come vedere tutte le partite su Sky e Dazn : La quarta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weeend del 15-17 settembre, si torna in campo dopo la pausa per permettere alle Nazionali di disputare la Nations League. Si riparte sabato 15 settembre con ben tre anticipi: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga e alle ore 15.00 ospiterà il Parma a San Siro, il Napoli cerca riscatto alle ore 18.00 contro la Fiorentina dopo essere stato travolto dalla Sampdoria, in ...

Calendario Serie C 2018-2019 : tutte le partite della Juventus U23. Date - programma e avversarie nel girone A : La Juventus U23 disputerà la Serie C 2018-2019 che scatterà il 19 settembre 2018. Oggi è stato sorteggiato il Calendario, la Vecchia Signora è stata l’unica società di Serie A a iscrivere la propria seconda squadra al terzo campionato nazionale come permetteva il nuovo regolamento. I bianconeri hanno adottato questa strategia per cercare di fare crescere i propri giovani. La squadra giocherà le partite casalinghe allo Stadio Moccagatta di ...

Calendario Serie A - prossimo turno : le partite della 4^ giornata - spicca Napoli-Fiorentina : Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato. La nostra Serie A ripartirà con la quarta giornata, che si disputerà tra sabato 15 e lunedì 17 settembre. Tra i match in programma, spicca quello tra Napoli e Fiorentina. La squadra allenata da Ancelotti vorrà tornare al successo, dopo la dolorosa e netta sconfitta contro la Sampdoria. Di seguito, tutte le partite in programma nel prossimo turno. partite 4^ ...

Le partite di oggi - continua lo spettacolo della Nations League : Le partite di oggi – Dopo la gara dell’Italia contro il programma continua il programma della Nations League, competizione che sta regalando emozioni. La stagione calcistica appena iniziata prevede una novità a livello internazionale promossa dall’Uefa: le nazionali sono impegnate nella Nations League 2018-19. Le amichevoli internazionali saranno abolite in favore di una sorta di campionato che durerà nove mesi e sarà diviso ...

Champions in tv : le partite della Rai : Sarà Real Madrid-Roma la partita che segna il ritorno della Champions League sulle reti Rai dopo anni di predominio Mediaset: appuntamento mercoledì 19 settembre alle 21. La tv di Stato si è ...

Volley - Mondiali 2018 – Il palinsesto della Rai per la prima fase a gironi : come vedere le partite. I match dell’Italia su Rai Due - il calendario e gli orari : La Rai ha ufficialmente comunicato il proprio palinsesto per i Mondiali 2018 di Volley maschile, quantomeno per quanto riguarda la fase a gironi che si giocherà tra Italia e Bulgaria dal 9 al 18 settembre. Da qualche settimana è noto che le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in prima serata (sempre ore 21.15, a pare l’apertura contro il Giappone alle ore 19.30): il secondo canale ospiterà così i match della ...

Le partite della terza giornata di Serie A : La terza giornata di Serie A è iniziata venerdì sera con la vittoria per 2-1 del Milan nell’anticipo di San Siro contro la Roma. È continuata sabato sera con con gli ultimi due anticipi in cui Inter e Juventus hanno vinto in trasferta contro Bologna e Parma. --Oggi si disputano tutte le altre sette partite, da Fiorentina-Udinese alle 18 a Sampdoria-Napoli delle 20.30. Non ci saranno posticipi del lunedì e al termine della giornata la Serie A si ...