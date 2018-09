Le notizie più importanti di oggi | tanti infortuni | lo sputo di Douglas Costa e la

calcioweb.eu

(Di lunedì 17 settembre 2018) Lepiùdi– Situazione delicata in casa Inter dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Parma. Nelle ultime ore novitàsull'o del terzino Vrsaljko, il nerazzurro soffre di una gonalgia sinistra quale conseguenza di un trauma distorsivo procurato durante la partita di Nations League Spagna-Croazia. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un'infiammazione osteo-cartilaginea al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno, non una buona notizia per Luciano Spalletti. Nel riscaldamento di Juventus-Sassuoloo per De Sciglio. Da segnalare anche lodia Di Francesco e la doppietta di Cristiano Ronaldo, primo gol in bianconero. Furia di Mazzarri le le decisione arbitrali in Udinese-Torino.