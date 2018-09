Lazio | Simone Inzaghi | ' Bene il risultato | ma dovevamo chiuderla prima'

Lazio. Simone Inzaghi contro l’Empoli ha trovato conferme : La Lazio di Simone Inzaghi era alla ricerca di conferme. L’obiettivo principale l’ha centrato contro l’Empoli vincendo 0-1. Decisivo Parolo sull’assist

Empoli-Lazio - Simone Inzaghi : 'Voglio squadra umile e compatta. Ora inizia un ciclo terribile' : LIVE 14:48 15 set Sui reduci dalle Nazionali Sono arrivati tutti in buone condizioni. Hanno lavorato molto bene e sono contento di quello che abbiamo fatto 14:46 15 set Su Correa Può partire ...

Lazio - la prova dei nove. Simone Inzaghi studia le alternative a Immobile : ROMA La prova dei nove. Simone Inzaghi studia le alternative a sua disposizione. Poco importa se le convocazioni hanno ridotto il gruppo all'osso. Il tecnico ne approfitta per testare chi è rimasto. ...

Europa League - Simone Inzaghi ufficializza la lista della Lazio : esclusi Patric e Lukaku : Il club biancoceleste ha diramato la lista dei giocatori che verranno utilizzati nell’edizione 2018/2019 di Europa League Mancava solo la Lazio all’appello, oggi anche il club biancoceleste ha diramato la lista di 25 giocatori che verranno utilizzati nell’edizione di Europa League 2018/2019. esclusi solo Patric e Lukaku, tutti gli altri invece sono stati inseriti da Simone Inzaghi per le sfide con Marsiglia, Eintracht ...

Lista Uefa Lazio - due i ‘tagli’ di Simone Inzaghi : Lista Uefa Lazio – Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha ufficialmente comunicato la Lista dei 25 giocatori che saranno a disposizione per le gare dell’Europa League. Da segnalare l’assenza di Patric e Lukaku, che non potranno quindi partecipare alla competizione europea, decisioni già nell’aria e che non sorprendono. Questo l’elenco completo: Portieri: Strakosha, Proto, Guerrieri; Difensori: ...

Lazio - Strakosha è l'amuleto di Simone per compiere un altro miracolo : Ha un amuleto nelle mani, Inzaghi è riuscito a mantenerlo nei ranghi. Perché il Liverpool lo aveva corteggiato in estate prima di prendere Alisson, la Lazio non ha aperto mai la porta. Adesso deve ...

Lazio - la sfuriata di Lotito contro Simone Inzaghi : “Decido io - non tu. Ti stai sempre a lamentare di tutto” : “Decido io, non decidi tu”. E poi: “Ti stai sempre a lamentare di tutto”. La telefonata di Claudio Lotito è stata registrata casualmente (e di nascosto) da un balcone, mentre il presidente della Lazio se la prendeva col proprio allenatore, Simone Inzaghi. Durante la sfuriata, anche un riferimento al fratello, Filippo, che allena il Bologna. L'articolo Lazio, la sfuriata di Lotito contro Simone Inzaghi: “Decido io, ...

Simone Inzaghi chiama a reagire la sua Lazio : La Lazio, dopo la sconfitta all'Olimpico contro il Napoli, vuole rialzarsi a tutti i costi e conquistare i primi tre punti della stagione. L'impegno però non è dei più facili: i biancocelesti, infatti, sono attesi dalla difficile trasferta di Torino contro i bianconeri di CR7. Il portoghese a Verona è stato pericoloso e non è andato a segno solo grazie ad un grande Sorrentino; il giocatore sicuramente vorrà segnare in casa davanti al proprio ...

Lazio - Leiva e Badelj - la doppia regia di Simone per dare più equilibrio : Ciak, la Lazio comunque gira e rigira. Avere una vera alternativa a Leiva a centrocampo è la più bella notizia. Per mezz'ora Badelj in regia è una meraviglia. Smista a destra e a sinistra, sradica ...

Lazio-Napoli - Simone Inzaghi : “Milinkovic resta”. Ancelotti : “La nostra forza è il gruppo” : Lazio-Napoli- Vigilia di campionato anche in casa Lazio e Napoli. Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti hanno parlato in conferenza stampa. Il tecnico della Lazio ha annunciato ufficialmente la permanenza di Milinkovic-Savic in biancoceleste. Inzaghi “Dobbiamo farci trovare pronti. Ripartiamo con tanta voglia. Sappiamo che il sorteggio ci ha messo di fronte prima il Napoli e […] L'articolo Lazio-Napoli, Simone Inzaghi: “Milinkovic ...

Sergej Milinkovic-Savic è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la Juventus e il Milan sembrano aver mollato la trattativa