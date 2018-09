Lazio | Inzaghi | ' Bene il risultato | ma dovevamo chiuderla prima'

Lazio - Simone Inzaghi : 'Bene il risultato - ma dovevamo chiuderla prima' : Per questo dico che nell'economia della gara ci stava bene il pareggio. Non siamo stati fortunati in alcune situazioni. Spero che la squadra non ne risenta a livello emotivo. Siamo bravi a giocare ...

Lazio - Inzaghi : 'Bene la vittoria - ma dovevamo chiudere prima la partita' : Per questo dico che nell'economia della gara ci stava bene il pareggio. Non siamo stati fortunati in alcune situazioni. Spero che la squadra non ne risenta a livello emotivo. Siamo bravi a giocare ...

Lazio. Simone Inzaghi contro l’Empoli ha trovato conferme : La Lazio di Simone Inzaghi era alla ricerca di conferme. L’obiettivo principale l’ha centrato contro l’Empoli vincendo 0-1. Decisivo Parolo sull’assist

Empoli-Lazio 0-1 : Parolo regala i tre punti a Inzaghi : La Lazio supera l'Empoli di Andreazzoli grazie a un gol di Parolo e sale a quota sei punti. LEGGI LA CRONACA

Empoli-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi si affida a Immobile per la rinascita : L'Empoli di Mister Andreazzoli - 4 punti nelle prime 3 di campionato ma tanto bel gioco messo in mostra - riceve al Castellani la Lazio di Simone Inzaghi, che nello scorso turno ha conquistato i...

Lazio - Inzaghi : "Contro l'Empoli voglio una squadra umile e compatta" : Il tecnico biancoceleste presenta la sfida di domani: "I ragazzi hanno lavorato molto bene, ci aspetta una partita delicata"

Lazio - Inzaghi : "Comincia un ciclo durissimo - ma stiamo bene" : come se la stagione partisse solo ora. Un po' perché la Lazio ha avuto un inizio non esaltante, due sconfitte nelle prime due e poi la vittoria di misura sul Frosinone,, un po' perché da domani a ...

Empoli-Lazio - Simone Inzaghi : 'Voglio squadra umile e compatta. Ora inizia un ciclo terribile' : LIVE 14:48 15 set Sui reduci dalle Nazionali Sono arrivati tutti in buone condizioni. Hanno lavorato molto bene e sono contento di quello che abbiamo fatto 14:46 15 set Su Correa Può partire ...

Lazio - Bastos scalpita per l'Empoli - ma Inzaghi sceglie Wallace : Tre uomini e una maglia. Wallace, Bastos e Caceres si contengono il posto da titolare. Il primo, già impiegato contro Juventus e Frosinone, è in vantaggio su gli altri due. Simone Inzaghi scioglierà i ...

Lazio - tutti i dubbi di formazione di Inzaghi : Acerbi e Radu, come riporta la Gazzetta dello Sport, sono certi del posto da titolare. La terza maglia del pacchetto arretrato è contesa tra Wallace e Caceres: il brasiliano sembra in vantaggio. Ha ...

Lazio - la sosta non spaventa Inzaghi : ko una sola volta alla ripresa : sosta non fa rima con batosta. La Lazio sfrutta al meglio la pausa delle nazionali. Cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Con Inzaghi in panchina iI bilancio dei risultati dopo lo stop ...

Lazio - relax prima dell'Empoli : Inzaghi a Londra - Luis Alberto a Siviglia : 'Sì viaggiare'. Simone Inzaghi a Londra, Luis Alberto e Durmisi a Siviglia. In casa Lazio allenatore e giocatori si godono le ultimi giorni di relax prima dell'Empoli. Domenica prossima al Castellani ...

Lazio - la prova dei nove. Simone Inzaghi studia le alternative a Immobile : ROMA La prova dei nove. Simone Inzaghi studia le alternative a sua disposizione. Poco importa se le convocazioni hanno ridotto il gruppo all'osso. Il tecnico ne approfitta per testare chi è rimasto. ...