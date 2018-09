L' anno record delle tasse | 500 miliardi finiti allo Stato

Ecco la coppia record : non immaginerete mai da quanti anni stanno insieme. La loro storia ha commosso il mondo : Ma che cosa meravigliosa leggere questa storia, soprattutto in un’epoca come la nostra, dove portare avanti una relazione sembra essere la cosa più complicata del mondo, e dove l’attitudine al sacrificio per salvare l’amore sembra essere una cosa irrealizzabile. Ecco, invece certi amori non finiscono, come cantava Venditti. Certo non è finito quello di Masao e Miyako Matsumoto – rispettivamente di 108 e 100 anni ...

Scuola - prima campanella in Alto Adige : ma in cambio i ragazzi avranno vacanze da record : Sono stati i 92mila studenti della Provincia di Bolzano i primi a tornare in classe, da stamattina. Ecco il calendario regione per regione. Le incognite di quest'anno scolastico dalle supplenze ai tanti istituti senza preside

Calciomercato da record : i club europei hanno speso 4 - 5 miliardi : Un giro d’affari monstre. Il Calciomercato è un’industria nell’industria del calcio, dove girano milioni e miliardi. Basta guardare quanti soldi movimentano i primi cinque campionati europei per capire la portata di un business che sfama migliaia di addetti ai lavori e fa sognare ogni estate una miriade di tifosi (e vendere i giornali). Per la stagione 2018/19 Premier League, Serie A, Liga, Ligue 1 e Bundesliga hanno speso 4,5 miliardi di ...

Brasile - riforestazione da record : saranno piantati 73 milioni di alberi - : ... Funbio, e del festival Rock in Rio , mira a far tornare verde il cosiddetto "arco della deforestazione", ovvero l'area in cui si verifica quasi la metà della deforestazione tropicale del mondo. ...

Spazio - Cina : in orbita 2 nuovi satelliti Beidou - nuovo record nazionale di 23 lanci orbitali in meno di un anno : La Cina batte un nuovo record, completando con successo il 23° lancio orbitale del 2018. Lo scorso 24 agosto ha infatti posizionato una coppia di satelliti della costellazione Beidou, partiti dallo Xichang Satellite Launch Center nel sud-ovest della Cina alle 13:52 italiane a bordo di un razzo Lunga Marcia 3B, dotato di upperstage Yuanzheng-1. Posizionati in orbita media a circa 22.000 chilometri di altezza, i due satelliti – sviluppati ...

Apprendistato - nell'ultimo anno è record di assunzioni : 'nell'ultimo anno, 283 mila giovani sono entrati nel mondo del lavoro e stanno imparando un mestiere grazie all'Apprendistato. Questo contratto si conferma la strada maestra per favorire

AEROPORTO GENOVA - Il 2018 è l'anno dei record con un incremento del 25% : ... Amsterdam, Monaco, Francoforte, Roma, Copenaghen, Atene, Londra, Mosca e Barcellona, ogni giorno è possibile volare da GENOVA verso oltre 600 destinazioni nel mondo con un solo scalo , contro le 400 ...

Portieri - l'anno delle "follie" : Kepa da record - supera Alisson e Buffon : Il motto di questo calciomercato? Il miglior attacco è la difesa. Meglio ancora se si parte direttamente dal portiere. La finestra estiva che si sta per chiudere, infatti, ha stabilito due record nel ...

Siccità - ondate di caldo record e alluvioni : ecco come i cambiamenti climatici stanno aumentando i fenomeni metro estremi : L’emisfero settentrionale sta vivendo un’altra estate molto calda. Il Giappone ha dichiarato le sue temperature record un disastro naturale. L’Europa sta soffocando sotto una prolungata ondata di caldo, con incendi devastanti in Grecia e insolitamente anche nell’Artico. Incendi alimentati dalla Siccità si stanno diffondendo negli Stati Uniti occidentali. Per Friederike Otto, modellista del clima alll’University of Oxford, le scorse settimane ...

