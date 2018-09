“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno

Bob Sinclair - il famoso dj è stato lasciato dalla moglie perché “La sua vita è davvero troppo noiosa” : “Giuro sulla testa dei miei figli, che in tutta la mia vita non mi sono mai sbronzato, né ho mai preso un grammo di droga. Mi scuso, ma ho una vita sana. E così sono un uomo noioso“. Sembra incredibile ma a dire queste parole è stato il famoso dj francese Bob Sinclair, autore di tormentoni come “Rock this party” e “Love generation”. Proprio lui, fisso al Pacha di Ibiza, capace di far ballare migliaia di ...

Il comico Giovanni Vernia è sposato e ha due figli: la confessione Giovanni Vernia – età 45 anni – ha parlato per la prima volta della sua vita privata. Fin dagli esordi in Zelig, il concorrente di Tale e quale show ha sempre preferito mantenere riservata la sua vita sentimentale. Soprattutto perché ci tiene alla

Fabrizio Corona lancia il nuovo portale : “La mia vita sarà online 24 ore su 24” : Fabrizio Corona inaugura il suo personale Truman Show, lanciando un portale in cui racconterà la sua vita 24 ore su 24. L’ex re dei paparazzi è uscito solo da pochi mesi di prigione, ma ha tutta l’intenzione di riprendere in mano la sua esistenza. Dopo l’addio a Silvia Provvedi, Corona ha ricucito i rapporti con Nina Moric e ha deciso di riunire la famiglia per il bene del figlio Carlos. Nel frattempo ha continuato a lavorare, ...

Borriello si racconta : “La bella vita - l’Ibiza e l’insegnamento di Davide Astori” : Marco Borriello ha spiegato la propria decisione di approdare in quel di Ibiza per continuare a giocare a calcio ma non solo: una scelta di vita Marco Borriello ha deciso di lasciare il calcio italiano per giocare ad Ibiza, nell’isola che di fatto lo ha adottato non solo per le vacanze estive. Il calciatore viene da un’annata non certo positiva, condizionata da problemi fisici e di ambientamento alla Spal. Adesso però ...

“La mia testa…”. Un malore in vacanza e muore due settimane dopo. La terribile scoperta al rientro dal suo viaggio. Una vita che finisce a 27 anni : Si chiamava Catherine Roberts ed era una grande donna e una sportiva all’apice della carriera. Aveva appena 27 anni Catherine e la vita, tutto sommato, la vita che le sorrideva. Purtroppo però la giovane è morta, in seguito ad una terribile e precoce malattia. Si trattava di una giocatrice professionista di rango internazionale molto nota nel mondo del netball (uno sport a squadre simile al basket molto diffuso in alcuni paesi anglofoni ...

Matteo Renzi ironizza su M5s : “Lancio rubrica ‘Ogni giorno una’ - con tutte le novità dai Cinque Stelle” : Matteo Renzi ironizza sul MoVimento 5 Stelle, lanciando metaforicamente una rubrica quotidiana contro tutte le 'sparate' degli esponenti pentastellati. L'ex presidente del Consiglio sceglie così, con la rubrica dal titolo 'Ogni giorno una', di aggiornare ironicamente i suoi follower su Facebook su ciò che fa il M5s.Continua a leggere

Strage di Erba - la nuova vita di Rosa Bazzi in carcere : “Lavoro con una cooperativa per aiutare i bambini africani” : Rosa Bazzi, detenuta nel carcere di Bollate dove è recluso anche suo marito Olindo Romano, oggi realizza borse e accessori i cui proventi sono destinati al sostegno di progetti a favore dei bambini africani. Sconta una condanna all'ergastolo per aver ucciso insieme al marito, nel 2006, quattro vicini di casa nel condominio di via Diaz a Erba (Lodi). Tra le vittime c'era anche il piccolo Youssef, due anni.Continua a leggere

Forse il cuore della tormentata Ludovica Valli ha trovato pace. l'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, dopo la storia finita male con Fabio Ferrara ha un nuovo amore.

Giulia De Lellis si svela: "La mia vita stravolta…", poi il ricordo della lezione avuta da Simona Izzo Il momento è particolare, a tratti malinconico, a tratti spensierato: è il duplice stato d'animo di chi vive il capolinea di un amore, di chi viaggia sul binario parallelo del ricordo nostalgico e del futuro che verrà.

Don MATTEO 10, ecco le Anticipazioni di stasera, giovedì 16 agosto 2018: "La Diva" e "L'inganno", la trama degli episodi in replica sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

Football Club Frascati - Marcelli : “La Scuola calcio ripartirà con tante le novità” : Frascati (Rm) – Ancora qualche giorno di riposo, poi l’attività del Football Club Frascati riprenderà in maniera intensa e frenetica sia per ciò che concerne l’agonistica che per ciò che riguarda la Scuola calcio. Il settore di base è stato affidato nuovamente a Lorenzo Marcelli, giovane professionista che ha dimostrato grandi qualità organizzative e didattiche nel corso del tempo. «L’attività della Scuola calcio riaprirà ufficialmente dal 3 ...

“La mia nuova vita”. Giorgio spiazza Gemma Galgani e Maria De Filippi. L’annuncio : Una dama torinese e un gabbiano fiorentino. Conosciutisi all’interno di Uomini e Donne, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi, hanno fatto sognare milioni di fan. Otto mesi di relazione, una storia d’amore da vivere tutta d’un fiato. Poi, improvvisamente, la rottura. Fine dell’idilliaco rapporto. Forse per gelosia e la paura di un possibile tradimento. Gemma Galgani e Giorgio Manetti: quando dici Uomini e ...

Zamparini shock dopo il caso Parma : “La malavita nel calcio” : Zamparini contro tutti dopo la sentenza che ha di fatto assolto il Parma dopo il caso degli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia dopo l’annullamento della penalizzazione nei confronti del Parma relativamente al noto caso degli sms di Calaiò, si attendeva con ansia la replica di Zamparini. Il presidente del Palermo non si è fatto attendere ed ha tuonato duramente: “Non c’è niente da commentare, sapevo già come andava a ...

Mette le lentine - parassita le entra nell’occhio e inizia a mangiarlo : “La mia vita è rovinata” : Skye Wheeler, 19enne britannica, è stata colpita dalla rarissima malattia cinque anni fa. Avrebbe lasciato "una goccia d'acqua" tra l'occhio e la lente a contatto. Da allora "convive" con quel parassita che le causa dolore costante, forte spossatezza e altri problemi: "Potrebbe uccidermi da un momento all'altro".Continua a leggere