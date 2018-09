LA VITA PROMESSA Anticipazioni seconda puntata e diretta 16 Settembre | Mr Ferri e la

ilsussidiario

(Di domenica 16 settembre 2018) La17prima: la famiglia di Carmela lascia la Sicilia per partire alla volta degli Stati Uniti. Lesul web ci rivelano che New York non sarà per Carmela e la sua famiglia la fine di tutti i problemi, semplicemente l'inizio di nuovi. Il nuovo marito della donna si avvicina al mondo di Little Italy, coinvolgendo anche la moglie, così che i due finiscono per entrare nel mirino di alcune bande di malavitosi che ricattano i disgraziati, proprio come loro. Oltretutto, Carmela non sa che Spanò, l'uomo che la perseguitava in Sicilia, nutre ancora una forte ossessione nei suoi confronti, tanto da spingerlo a fare di tutto pur di trovarla.