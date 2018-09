LA VITA PROMESSA | anticipazioni seconda puntata di lunedì 17 settembre

tvsoap

: È la storia di una madre-coraggio, una donna siciliana migrante nella New York anni 20 in cerca di riscatto. La nuo… - VanityFairIt : È la storia di una madre-coraggio, una donna siciliana migrante nella New York anni 20 in cerca di riscatto. La nuo… - RaiUno : #LaVitaPromessa racconta del nostro passato finendo per parlare del presente. STASERA alle 21.25 su #Rai1 la prima… - RaiUno : Luisa Ranieri racconta la nuova fiction di #Rai1 'La vita promessa' in onda questa sera alle 21:25 #domenicain -

(Di domenica 16 settembre 2018) Eccoe trama delladella fiction La, in onda su Rai 1 in prima serata172018: New York. Per errore, i funzionari di Ellis Island cambiano ai Carrizzo il cognome in Rizzo. Ciò però si rivelerà una fortuna… Tra difficoltà e delusioni da affrontare, Carmela scopre il lato oscuro di Little Italy dove bande di delinquenti ricattano i più deboli (come Matteo Schiavon, il marito sposato per procura)… Carmela ignora che Spanò continua a cercarla e vuole ritrovarla a tutti i costi… (La terzaandrà in onda242018) Potete leggere l'articolo LAdi17su Tv Soap.