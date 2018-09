LA VITA PROMESSA Anticipazioni prima puntata su Rai 1 | amore e speranza con Luisa

Domenica 16 settembre : stasera in Tv La VITA PROMESSA - Buona giornata - Wind Summer Festival 2018 e Bastille Day - Il colpo del secolo : Buona giornata, Rete 4,: Questo film racconta la cronaca di una giornata, in Italia. Una sola giornata. Una giornata vissuta da personaggi dell'Italia di oggi, una fotografia degli italiani, con i ...

“La VITA promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

Luisa Ranieri - ne "La VITA promessa" sarà Carmela / "È una donna forte - ma è anche una donna che sbaglia" : Protagonista de La vita promessa, Luisa Ranieri sarà Carmela, la madre coraggio che lascerà la Sicilia per il bene dei suoi figli. La prima puntata andrà in onda stasera.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:05:00 GMT)

«La VITA promessa» : in tv Luisa Ranieri è una «madre leonessa». La videointervista : Luisa Ranieri non vedeva l’ora di portare sul piccolo schermo la storia di Carmela e della sua famiglia di emigrati negli Stati Uniti. La miniserie La vita promessa di Ricky Tognazzi – in onda su Raiuno da domenica 16 settembre in prima serata – «racconta una storia ordinaria, sorretta però dalla storia con la “S” maiuscola», afferma il regista. E Carmela è il cuore pulsante di questo romanzo televisivo ambientato negli anni Venti: ...

La VITA PROMESSA - Luisa Ranieri a TvBlog : "Quanto c'è di me in Carmela Carrizzo? Spero nulla!" (Video) : Luisa Ranieri è la protagonista de La vita promessa, la nuova serie tv di Rai 1 che andrà in onda, in prima serata, domenica 16, lunedì 17 e 24 settembre e lunedì 1° ottobre 2018.L'attrice napoletana interpreterà la parte di Carmela Carrizzo, una tipica madre del sud che difende la propria famiglia a tutti i costi, costretta a partire per l'America dopo la morte del marito Salvatore, un capopopolo che verrà ucciso da Vincenzo Spanò, un ...

Francesco Arca a TvBlog : "Vincenzo Spanò è l'anima nera de La VITA promessa. Sacrificio d'amore? Un po' maltrattato" (Video) : Francesco Arca è uno dei protagonisti de La vita promessa, la nuova serie tv di Rai 1 che andrà in onda, in prima serata, domenica 16, lunedì 17 e 24 settembre e lunedì 1° ottobre 2018.L'attore senese interpreterà la parte di Vincenzo Spanò, un campiere senza scrupoli ossessionato da Carmela Carrizzo, interpretata da Luisa Ranieri, a cui ucciderà il marito poiché quest'ultimo spronava i contadini a reagire allo sfruttamento dei latifondisti. ...

La VITA PROMESSA - Ricky Tognazzi a TvBlog : "E' un grande romanzo italiano che racconta la storia con la S maiuscola" (Video) : Ricky Tognazzi è il regista de La vita promessa, la nuova serie tv di Rai 1 che andrà in onda, in prima serata, domenica 16, lunedì 17 e 24 settembre e lunedì 1° ottobre 2018.Noi di TvBlog abbiamo intervistato Ricky Tognazzi in occasione della conferenza stampa di presentazione della serie. Al celebre attore e regista, abbiamo subito chiesto le sensazioni che ha provato quando ha messo mano al progetto per la prima volta:prosegui la ...

La VITA PROMESSA - i personaggi : Il cast de La vita promessa, la miniserie in quattro puntate che debutta domani, 16 settembre 2018, alle 21:25 su Raiuno, è capitanato da Luisa Ranieri, che dà volto alla protagonista Carmela Carrizzo, una donna che fugge dalla Sicilia e da un uomo violento cercando di ricostruire una vita per sé stessa ed i propri figli in America.La fiction, quindi, segue le vicende della famiglia della protagonista, ma presenta anche altri personaggi, che ...

'La VITA promessa' - Luisa Ranieri migrante a New York nell'America degli anni 20 : Luisa Ranieri è una donna che lascia la sua Sicilia in cerca di una vita migliore a New York negli anni Venti nella serie tv in quattro puntate 'La vita promessa', da domenica 16 settembre su Rai1. La ...

La VITA PROMESSA guida : tutto sulla fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri : LA Vita Promessa guida. Da domenica 16 settembre 2018 va in onda su Rai 1 la nuova fiction diretta da Riky Tognazzi prodotta da Rai fiction-Picomedia, Roberto Sessa e Max Gusberti. Di seguito la nostra guida con tutto quello che c’è da sapere sulla serie. La Vita Promessa: trama della fiction Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. ...

LA VITA PROMESSA - cast trama e anticipazioni della fiction di Rai 1 : La VITA PROMESSA è una delle nuove fiction proposte per questa nuova stagione Rai, che va ad arricchire il palinsesto già brulicante di novità ed attesi ritorni; la nuova serie in quattro episodi andrà in onda su Rai 1 in prima serata alle 21.25 a iniziare da domenica 16 settembre. Si tratta di una produzione Rai fiction e Picomedia, prodotta da Roberto Sessa insieme a Max Gusberti; la regia è di Ricky Tognazzi mentre il cast vede gli attori ...

Michele Carrizzo ne La VITA PROMESSA : chi è? : Michele Carrizzo è uno dei volti che conosceremo nel corso de La vita promessa, la nuova fiction di Rai 1. Interpretato da Cristiano Caccamo, il personaggio sarà molto vicino alla protagonista e assumerà le redini del padre per la lotta a favore dei diritti civili. Chi è Michele Carrizzo? La vita promessa ci anticipa qualche dettaglio sul suo conto. Michele Carrizzo ne La vita promessa: scheda del personaggio Nato dall’unione fra Carmela ...

Carmela Carrizzo ne La VITA PROMESSA : chi è? : Carmela Carrizzo è la protagonista de La vita promessa, la nuova fiction che Rai 1 trasmetterà da questa domenica. Quattro puntate che ci racconteranno grazie a Luisa Ranieri le bellezze e crudezze di una Sicilia degli anni Venti. Chi è Carmela Carrizzo? La vita promessa accenderà i riflettori sul suo carattere tenace e coriaceo, ma anche sulle sue molteplici fragilità. Carmela Carrizzo ne La vita promessa: scheda del personaggio Carmela ...

Vincenzo Spanò ne La VITA PROMESSA : chi è? : Vincenzo Spanò è uno dei protagonisti de La vita promessa, la nuova fiction in 4 puntate di Rai 1. Il debutto è previsto per domenica 16 settembre ed i fan sono già a caccia di notizie: chi è Vincenzo Spanò? Ne La vita promessa lo conosceremo grazie al volto di Francesco Arca, che ha appena terminato la seconda stagione di Sacrificio d’Amore. Vincenzo Spanò ne La vita promessa: scheda del personaggio Il personaggio di Francesco Arca avrà ...