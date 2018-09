La resa dei conti nel Pd a gennaio 2019 | confermate le primarie

Vuelta 2018 – La resa dei conti è arrivata : percorso - altimetria e favoriti della quindicesima tappa : tappa fondamentale quella in programma oggi alla Vuelta di Spagna, salite durissime che potrebbero rivoluzionare la classifica generale Archiviato il doppio colpo di ieri, con Simon Yates riuscito a prendersi in un colpo solo la 14ª tappa e la maglia rossa della Vuelta 2018, oggi è tempo di concentrarsi sulla frazione numero 15 della corsa spagnola, quella che va da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga di 178,2 ...

Vuelta a España 2018 : Oscar Rodriguez si impone a sorpresa a La Camperona - Quintana il migliore dei big. Si stacca ancora Aru : Risultato a sorpresa nella tredicesima tappa della Vuelta a España 2018, 175 km da Candás. Carreño a Valle de Sabero. La Camperona. Arriva nuovamente la fuga, ma tra i tanti scalatori presenti la spunta un nome meno noto: l’iberico Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias), al primo successo in carriera. Una vittoria davvero incredibile anche per la squadra spagnola. La battaglia tra i big della classifica generale si è limitata all’ultimo ...

Massimo Cacciari : "In primavera sarà una resa dei conti tra sovranisti e progressisti : la sinistra si svegli o saremo tutti servi" : Le elezioni europee che si terranno nella prossima primavera sono "una resa dei conti tra europeisti e sovranisti" e "tra meno di un anno il rischio è che non ci sia più nemmeno uno straccio di Unione Europea, sarebbe una catastrofe spaventosa". Ne è convinto il filosofo Massimo Cacciari che all'HuffPost parla della prossima scadenza elettorale, il voto per il rinnovo del Parlamento Europeo: un redde rationem, per l'ex ...

"In primavera sarà una resa dei conti tra sovranisti e progressisti : la sinistra si svegli o saremo tutti servi" : Le elezioni europee che si terranno nella prossima primavera sono "una resa dei conti tra europeisti e sovranisti" e "tra meno di un anno il rischio è che non ci sia più nemmeno uno straccio di Unione Europea, sarebbe una catastrofe spaventosa". Ne è convinto il filosofo Massimo Cacciari che all'HuffPost parla della prossima scadenza elettorale, il voto per il rinnovo del Parlamento Europeo: un redde rationem, per l'ex ...

Lega - la mossa a sorpresa degli avvocati leghisti : la lista dei finanziatori - slitta la sentenza : La decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Genova sul sequestro dei fondi della Lega potrebbe non arrivare oggi, come previsto, ma nei prossimi giorni. A far slittare la data è stato anche ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev - lo Zar d'Italia vuole ruggire! Tra bordate e servizi - l'opposto dei sogni per l'impresa : ... proprio la serie in battuta contro gli USA nelle semifinali delle Olimpiadi ha fatto esplodere il nativo di Spoleto , ergendola a simbolo di questo sport nel nostro Paese e facendolo conoscere anche ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev - lo Zar d’Italia vuole ruggire! Tra bordate e servizi - l’opposto dei sogni per l’impresa : Da ultimo aggregato come enfant prodige a uomo simbolo; in mezzo otto anni di grandi successi e di trionfi da assoluto protagonista, dai Mondiali 2010 ai Mondiali 2018, sempre in casa. Questo è Ivan Zaytsev, l’icona del Volley italiano, ormai pronto per trascinare la Nazionale durante la rassegna iridata che ospiteremo nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre: lo Zar della pallavolo internazionale non vede l’ora di bombardare in giro ...

Valute dei mercati emergenti in ripresa - il Rand guadagna il 2% sul dollaro : Dopo aver toccato il minimo di due anni contro il dollaro, il Rand sudafricano prova il rimbalzo e guadagna più del 2% questo martedì (almeno per adesso). Rimane però la forte sensazione di pesantezza sull'intero settore delle Valute dei mercati emergenti, dal momento che gli investitori hanno scaricato le loro attività in questi mercati a causa dei timori sull'economia turca.Il Rand è una delle Valute dei mercati emergenti più scambiate al ...

F1 – La gioia contenuta di Raikkonen - l’amaro in bocca di Vettel e la ‘resa’ di Hamilton : le parole dei protagonisti delle qualifiche di Monza : Kimi Raikkonen in pole position a Monza, seguito da Vettel e Hamilton: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp d’Italia Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad ...

Gestione dei migranti - bufera sul prefetto Patrizia Impresa : Le indiscrezioni Nell'inchiesta di cui fa parte la frase intercettata, pubblicata dal quotidiano di Padova «Il Mattino», si ipotizzano i reati di turbativa d'asta, frode nelle forniture pubbliche, ...

Furto in casa dei genitori di Salvini - presa "banda della colla". FOTO : Furto in casa dei genitori di Salvini, presa "banda della colla". FOTO Fermate cinque persone di origini georgiane per furti in appartamenti a Milano. Con la colla controllavano se le porte venivano aperte o meno, e capivano se i proprietari erano in vacanza. La polizia ha pubblicato le immagini delle refurtive. LA ...

Ladri svaligiano la casa dei genitori di Salvini : presa la banda dei 5 ragazzi : Erano una banda di georgiani: i cinque, senza precedenti, erano già pronti per lasciare la città. Ecco come li hanno...

Trump contro Google “truccato e fake news”/ Nuovo attacco del tycoon ai social : resa dei conti il 5 settembre? : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca il motore di ricerca Google, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:59:00 GMT)

IL SEGRETO/ Anticipazioni 28 agosto : resa dei conti tra Saul e Prudencio : Il SEGRETO, Anticipazioni 28 agosto: Donna Francisca continua a tramare contro Julieta mentre Saul e Prudencio sono pronti ad una resa dei conti per amore della ragazza.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 08:08:00 GMT)