La promessa che ci manca

La vita promessa - Ricky Tognazzi a TvBlog : "E' un grande romanzo italiano che racconta la storia con la S maiuscola" (Video) : Ricky Tognazzi è il regista de La vita promessa, la nuova serie tv di Rai 1 che andrà in onda, in prima serata, domenica 16, lunedì 17 e 24 settembre e lunedì 1° ottobre 2018.Noi di TvBlog abbiamo intervistato Ricky Tognazzi in occasione della conferenza stampa di presentazione della serie. Al celebre attore e regista, abbiamo subito chiesto le sensazioni che ha provato quando ha messo mano al progetto per la prima volta:prosegui la ...

Banche - la promessa della Lega : 500 milioni per i risparmiatori truffati : Il sottosegretario Bitonci annuncia che la somma sarà inserita nella manovra, mentre sulla flat tax ci sarebbe un'intesa per...

Michele Carrizzo ne La vita promessa : chi è? : Michele Carrizzo è uno dei volti che conosceremo nel corso de La vita promessa, la nuova fiction di Rai 1. Interpretato da Cristiano Caccamo, il personaggio sarà molto vicino alla protagonista e assumerà le redini del padre per la lotta a favore dei diritti civili. Chi è Michele Carrizzo? La vita promessa ci anticipa qualche dettaglio sul suo conto. Michele Carrizzo ne La vita promessa: scheda del personaggio Nato dall’unione fra Carmela ...

Frasi di auguri per promessa di matrimonio : simpatiche - divertenti e originali : La promessa di matrimonio costituisce uno dei momenti più importanti nella vita di molti di noi. Quando ci si scambia la promessa di sposarsi, è un po’ come se si affrontasse l’inizio di una nuova fase della vita, quella che ci condurrà all’avvio della vita familiare, alla creazione del nucleo di riferimento cui ci affideremo per tutto il resto della nostra vita (almeno, se tutto va come deve). Tutto quello che ha inizio proprio con la promessa ...

I morti in Yemen sono stati causati anche da bombe "made in Italy". Che fine ha fatto la promessa di M5S? : Agosto è stato il mese più sanguinoso dall'inizio dell'anno in Yemen. Una carneficina che si palesando come conseguenza diretta sia del disprezzo spregiudicato delle parti in conflitto nei confronti della vita dei civili, che dell'incapacità delle potenze che le appoggiano, di trovare vie di uscita politiche efficaci verso la pace.È la denuncia diffusa da Oxfam, in vista dei colloqui di pace in programma questa ...

Golpe finanziario - la promessa di Mara Carfagna : 'Noi faremo di tutto perchè non si ripeta quanto accaduto nel 2011' : Manca un mese a quella che gli stessi leader di governo hanno descritto come una possibile 'tempesta perfetta' . A fine settembre, infatti, il combinato disposto delle valutazioni delle agenzie di ...

NBA – La promessa di Jaylen Brown : “i Celtics andranno alle Finals. Odio che la gente parli di LeBron come se…” : Jaylen Brown non ha dubbi: i Celtics andranno alle Finals NBA. Il cestista di Boston stanco di sentire la gente parlare unicamente di LeBron e della sua influenza sulla Eastern Conference Ospite del “Pull Up Podcast” di CK McCollum, Jaylen Brown ha fissato l’obiettivo dei Celtics per la prossima stagione NBA: giocare le Finals NBA. Con Irving ed Hayward integri, un mix di gioventù e qualità nel roster e Brad Stevens in ...

Karantcheva e la sua vecchia promessa di umiliare Maria Sharapova : L'incontro terminò poi con un netto 6-3, 6-1 per l'ex numero uno del mondo. Nella conferenza stampa di apertura del torneo WTA di Montreal , Sesil ha sorpreso tutti parlando della sua sete di ...

Nadia Toffa - la promessa che dà speranza e commuove : 'A settembre torno a Le Iene' : Dopo un nuovo e lungo silenzio, Nadia Toffa torna a parlare sui social e ad aggiornare i suoi fan sulle condizioni di salute. Nelle ultime ore, infatti, la conduttrice Mediaset de Le Iene ha postato ...

“In autunno lo faremo - checché ne dica l’Europa”. La promessa di Salvini : “Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente”. Lo dice Matteo Salvini, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. “Noi – spiega Salvini – metteremo al centro la crescita e ...