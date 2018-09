La nuova polemica tra Salvini e il ministro lussemburghese Asselborn

Gaffe Toninelli su Instagram - nuova polemica : Nuovo scivolone del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, dopo le polemiche per la foto con sorriso dallo studio di 'Porta a Porta' con il plastico del Ponte Morandi tra le ...

Battuta su Instagram - poi rimossa - sulle concessioni autostradali - nuova polemica in rete per Toninelli : Il ministro Danilo Toninelli impazza ancora sul web. Dopo le polemiche delle scorse ore per la foto a Porta a Porta in cui sorride tenendo in mano il plastico del ponte di Genova crollato, il senatore ...

“Non me ne frega un…”. Lo sfogo della signora Bonolis. Addio voli di linea : cosa succede. nuova polemica social : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ormai è un’habitué delle prime pagine. La compagna del noto conduttore televisivo è nota per non avere peli sulla lingua. Anzi, se qualcosa non le va bene non le manda assolutamente a dire. Lo ha confermato anche il marito in occasione di una lunga intervista concessa al Maurizio Costanzo Show. Le polemiche che coinvolgono l’imprenditrice romana riguardano, quasi sempre, l’ostentazione ...

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni/ La nuova polemica : menu troppo scarso? I dettagli : Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni, la nuova polemica social riguarda il cibo offerto agli ospiti: menu troppo scarso? I dettagli sulle nozze giorni dopo.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 06:35:00 GMT)

Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzalez : nuova polemica per la coppia : Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzalez: un amore che procede a gonfie vele L’amore tra Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzales procede a gonfie vele: i due si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Lei era ancora un’allieva, mentre lui uno dei ballerini professionisti. Al tempo però la ragazza era fidanzata con […] L'articolo Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzalez: nuova polemica per la coppia ...

Bambina col velo nella nuova pubblicità di Gap : è polemica - : La marca di abbigliamento ha diffuso le immagini della sua prossima collezione. La foto della giovane modella velata ha scatenato commenti indignati e un'azione di boicottaggio. Il marchio: "Un modo ...

Netflix - nuova polemica : la protesta degli esercenti per le scelte della Mostra di Venezia - Cinema - Spettacoli : Netflix ancora una volta porta scompiglio in un festival. Dopo le polemiche che, alla fine, hanno tenuto lontane le produzioni della piattaforma streaming dal Festival di Cannes, ora anche il ...

Assunta Montanarino - ecco chi è la nuova "segretaria della polemica" alla corte di Di Maio : Sulla giovane donna si sono posate pesanti critiche non solo per la giovane età e per la sua scarsa esperienza, nonostante una laurea in Economia, ma anche per il fatto che proviene dallo stesso ...