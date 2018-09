La Juve prende il volo con CR7

Juventus - Cristiano Ronaldo maschera i problemi : Dybala è un fantasma - la difesa prende gol e nel finale scoppia la tensione : Cristiano Ronaldo firma due gol e trascina la Juventus al successo, ma in casa bianconera suona più di un campanello d’allarme: Dybala in ombra, la difesa prende un gol a partita e nel finale scoppia anche la tensione Quattro vittorie su quattro, primo posto in classifica a punteggio pieno, +7 sulla Roma, +8 sull’Inter e +3 sul Napoli. La Juventus dopo sole 4 giornate di Serie A sembra già lanciatissima verso lo scudetto. ...

Juve - Dybala ammette : 'Colpa mia - ma mi riprenderò il posto. E con CR7...' : Tante le cause: una forma ancora non ottimale, l'intesa con Cristiano Ronaldo da affinare; ma la Joya riconosce anche le sue colpe, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Lo ammetto, non ho ...

Fantacalcio e turnover - quali coppie della Juventus prendere in vista della Champions League : Massimiliano Allegri sulla gestione della titolarità di Cristiano Ronaldo è stato chiaro: inizialmente il portoghese sarà praticamente sempre titolare . Più avanti si vedrà. C'è da dire che ai tempi ...

Scommesse - quote scudetto : la Juve prende il largo - Napoli in picchiata : Mancano ancora 35 giornate alla fine del campionato, ma la distanza tra la Juventus e le inseguitrici, nelle previsioni dei bookmakers su chi vincerà lo scudetto, è già abissale. L’andamento delle quote rispecchia inesorabilmente i risultati e gli atteggiamenti visti fino a ora in campo. La Juve, anche senza l’apporto gol di Cristiano Ronaldo, viaggia a punteggio pieno e ha tentennato solo all’esordio contro il Chievo: ...

Serie A - quote scudetto : la Juventus prende il largo : Cristiano Ronaldo ancora a secco, ma la Juventus ha già un margine di vantaggio dalle rivali che hanno perso terreno nelle prime giornate Mancano ancora 35 giornate alla fine del campionato, ma la distanza tra la Juventus, adesso prima in solitaria, e le inseguitrici nelle previsioni dei bookmaker su chi vincerà lo scudetto, è già abissale. L’andamento delle quote rispecchia inesorabilmente i risultati e gli atteggiamenti visti fino ...

Spike Lee : "Con uno come Salvini non prenderei mai un bicchiere di vino né ci andrei allo stadio a vedere la Juve - di cui sono tifoso” : "Matteo Salvini? Con uno che ha quelle idee lì, non potrei mai prendere un bicchiere di vino, né ci andrei mai allo stadio a vedere la Juve e a tifare per Ronaldo. No, non credo proprio che cose del genere possano mai accadere". Inizia così, con queste parole, il nostro incontro con Spike Lee, alla 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per tenere una Masterclass sulle innovazioni, le tecnologie e il ...

Moggi show sulla Juve e non solo : “che errore prendere Cristiano Ronaldo” : Luciano Moggi non è molto d’accordo con le recenti mosse di calciomercato della Juventus, come ad esempio il colpo Cristiano Ronaldo Luciano Moggi ci ha abituati a dichiarazioni senza peli sulla lingua. Anche stavolta, interpellato dal Corriere dello Sport, l’ex dirigente bianconero ha dato spunti molto interessanti, su tutti quello relativo all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus: “Come marketing, ...

Flop Ronaldo - due partite zero gol : il portoghese deve prendersi sulle spalle la Juventus : Flop Ronaldo. Si è conclusa la seconda gara valida per il campionato di Serie A della Juventus, altro successo davanti al pubblico amico per la squadra di Massimiliano Allegri, niente da fare per la Lazio di Simone Inzaghi. Prestazione buona per il club bianconero ma non ancora entusiasmante, più individualità rispetto ad un collettivo che dovrebbe dare la differenza. Juventus in vantaggio con un gran gol di Pjanic, nella ripresa la rete ...

Il presidente della Liga : “L’Inter da dove prende i soldi per Modric? La Juve con CR7…” : presidente della Liga- Un duro attacco del presidente della Liga, Jabier Tebas. Il presidente ha puntato il dito contro il PSG, contro l’Inter e contro la Juventus. LO SFOGO Tebas ha così dichiarato ai microfoni di “ABC“: “Dobbiamo chiederci perché sta succedendo. che la Liga va perdendo le sue stelle. Ci sono club-stato che stanno […] L'articolo Il presidente della Liga: “L’Inter da dove prende i soldi ...

Juventus - anche Cristiano Ronaldo sbaglia : Douglas Costa e Dybala lo deridono e lui se la prende : Durante un allenamento, a Vinovo, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo hanno sfidato a calcio-tennis Douglas Costa e Dybala. In un video pubblicato su Instagram dal centrocampista brasiliano, si vede l’attaccante portoghese sbagliare un facile appoggio per il proprio compagno. E l’errore, finito più o meno per caso sui social, fa notizia. L'articolo Juventus, anche Cristiano Ronaldo sbaglia: Douglas Costa e Dybala lo deridono e lui ...

Ossessione Champions e doppio regista : ecco perché la Juve riprende Bonucci : E' opinione diffusa che in quel ruolo specifico, lo Juventino di ritorno sia tra i migliori al mondo. Dunque, se torna, significa che Allegri ha in mente una squadra che, come da precedenti, sappia ...

Fantacalcio 18-19 : non solo Ronaldo - i 5 giocatori della Juve da prendere a tutti i costi : L'asta del Fantacalcio 18-19 si avvicina giorno dopo giorno. La serie A inizierà infatti il prossimo 18 agosto e già prima di Ferragosto saranno tanti gli italiani che si riuniranno per contendersi i migliori giocatori del nostro campionato e inserirli nella loro fantasquadra. Ci sono pochi dubbi sul fatto che saranno i giocatori della Juventus ad andare "a ruba". E non solo Cristiano Ronaldo, il vero colpo di calciomercato dell'ultimo decennio. ...

Torino : CR7 scende in campo E si prende la sua Juventus : E venne il giorno. Del primo allenamento di Cristiano Ronaldo a Torino. Con la maglia della Juventus. Oggi, alla Continassa tirata a lucido, in compagnia di alcuni compagni pure loro attesi alla ...

Atterra il marziano CR7 e si prende la Juventus : C'è CR7 in arrivo, c'è il più forte giocatore del mondo pronto a iniziare la sua nuova vita calcistica con la maglia della Juve . E allora l'attesa e l'entusiasmo toccano di nuovo livelli eccezionali,...