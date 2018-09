La Formula Uno è un posto da donne e non sono ombrelline

Formula Uno : pole Hamilton a Singapore : 16.08 Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp di Singapore. Il britannico della Mercedes (79.ma pole in carriera,7.ma stagionale) precede la Red Bull di Verstappen. Terzo crono per la Ferrari di Vettel e quinto per il compagno di squadra Raikkonen.Tra i due Bottas.Completano la "top ten" Ricciardo, Hulkenberg, Ocon,Perez e Grosjean. Nella Q1 Bottas (12°), ma soprattutto Hamilton (14°), rischiano la clamorosa ...

Uno Schumacher pronto a guidare la Ferrari - in Formula 1 nel 2019 : Schumacher jr potrebbe essere nel prossimo futuro un pilota della Ferrari. Mick, figlio di Michael, scala le classifiche dell’automobilismo mondiale.

TommyXLewis – Hilfiger festeggia a New York il lancio della collezione ispirata al campione di Formula Uno [GALLERY] : Un mega party con tante celebrità quello organizzato da Tommy Hilfiger per il lancio della linea TommyXLewis Tommy Hilfiger ha celebrato il lancio della prima collezione TommyXLewis AI 2018/2019 a New York disegnata dall’iconico designer americano Tommy Hilfiger e dal pilota britannico, quattro volte campione del mondo di Formula Uno FIA e ambasciatore globale del marchio Tommy Hilfiger uomo, Lewis Hamilton. La collezione rivisita il ...

Formula 3 - Mick Schumacher cala il poker : il figlio del Kaiser centra uno splendido successo al Nurburgring : Il giovane pilota tedesco ha conquistato il quarto successo in questa stagione del FIA Formula 3 European Championship Mick Schumacher cala il poker, vincendo la quarta gara in questa stagione della Formula 3 European Championship. Il giovane pilota tedesco si impone sul circuito del Nurburgring, ottenendo così il secondo posto in classifica generale alle spalle di Ticktum, terzo oggi al traguardo. Il figlio del Kaiser parte benissimo e, ...

Formula Uno - spazio ai giovanissimi : il 18enne Lando Norris alla McLaren : Sarà Lando Norris ad affiancare Carlos Sainz in McLaren nella stagione 2019 di Formula 1, una coppia di piloti molto giovane...

Formula Uno : Hamilton trionfa a Monza : 16.37 Lewis Hamilton (Mercedes) trionfa al Gp d'Italia dopo uno spettacolare duello con Raikkonen. Verstappen chiude terzo,ma poi è retrocesso al 5° posto per la penalizzazione di 5". Terzo quindi Bottas e quarto Vettel. Subito brividi al via:Raikkonen, in pole,prende la testa.Hamilton supera Vettel che si gira e va in testacoda. Vettura danneggiata per il tedesco che riparte così ultimo. Si ritirano Alonso, (nel 2010 centrò l'ultima vittoria ...

Formula Uno : prima fila Ferrari a Monza : 16.06 prima fila Ferrari, dopo 18 anni,nelle qualifiche del Gp Italia.A Monza prima pole stagionale di Raikkonen,grazie al giro record di 1'19"119,davanti al compagno di squadra Vettel.In seconda fila le Mercedes di Hamilton e Bottas; poi Verstappen,Grosjean,Sainz,Ocon e Gasly. Nella Q1 delusione Sauber-Alfa Romeo con la eliminazione di Ericsson e Leclerc.A sorpresa va fuori anche Perez. Hulkenberg e Ricciardo nella Q2 preferiscono restare ai ...

Gran Premio Monza Formula Uno : dove vedere la gara in Tv e in streaming : dove vedere Gran Premio Monza Formula Uno Tv streaming. E’ arrivato uno dei momenti più attesi della stagione per tutti gli appassionati di motori, il Gran Premio di Monza di Formula Uno, dove la Ferrari conta sempre di dare il massimo davanti a tutti i suoi tfosi. Il momento è particolarmente favorevole per Sebastian Vettel, […] L'articolo Gran Premio Monza Formula Uno: dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato realizzato da ...

Al Bano : sarà lui a cantare l’inno d’Italia al Gp d’Italia di Formula Uno : sarà Al Bano ad intonare quest’anno Fratelli d’Italia pochi minuti prima della partenza del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. L’artista pugliese è stato fortemente voluto dal Presidente Nazionale dell’ACI Angelo Sticchi Damiani. “E’ un mito che il nostro Presidente Angelo Sticchi Damiani già lo scorso anno voleva qui a Monza. Devo dire che è stata una testimonianza di grande affetto e amicizia perché Al Bano si troverà sabato sera in Russia ...

Rientra l’allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale a Monza : tutto nella norma per il Gran Premio di Formula Uno : A Monza Rientra l’allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale in occasione del Gp di Formula Uno: gli agenti protestano per i turni di servizio Sventato il rischio di uno sciopero della Polizia Locale di Monza per il giorno del Gran Premio di Formula 1. E’ stato sospeso dopo un incontro tra sindaco Dario Allevi e sindacati in prefettura lo stato di agitazione proclamato da una sigla sindacale. Gli agenti protestano per ...

Formula 1 Milan Festival 2018 - live su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno : Mercoledì 29 agosto, appuntamento con il Formula 1 Milan Festival 2018, live su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno a partire dalle 16.45. Da non perdere la gara sul circuito cittadino del F1 Park, alle 17.30, con protagonisti anche Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Charles Leclerc. Sky sarà ...

Formula Uno - la Ferrari di Vettel trionfa in Belgio : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Belgio, 13esimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il tedesco della Ferrari ha preceduto al traguardo la Mercedes di Lewis Hamilton, scattato dalla...

Formula Uno - il terribile incidente di Alonso a Spa-Francorchamps : Fernando Alonso ha corso diversi gran premi in Belgio, sul circuito di Spa, questa volta però il fuoriclasse spagnolo si ricorderà tanto di questa gara visto che è stato un vero e proprio miracolato. ...

Formula Uno - Vettel trionfa a Spa. Secondo Hamilton - terzo Verstappen : Sebastian Vettel rialza la testa e ottiene una vittoria fantastica a Spa, nel gran premio del Belgio. Il fuoriclasse della Ferrari, giunto Secondo nelle qualifiche di ieri, ha bruciato alla partenza Lewis Hamilton che non è mai riuscito ad impensierire il 31enne della Rossa che ha condotto dall'inizio alla fine una gara perfetta ottenendo un successo meritato. Sfortunata l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen che dopo aver forato al giro numero due è ...