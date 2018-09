lastampa

: La campagna preventiva del Colle per evitare strappi alla Costituzione - AdrMontanaro : La campagna preventiva del Colle per evitare strappi alla Costituzione - alex_campagna : RT @M5S_Europa: COPYRIGHT: L'EUROPA CENSURA IL WEB Una pagina nera per la democrazia e la libertà dei cittadini. Con la scusa della riform… - matteoarru : @comeDonQuixote immaginiamo la campagna elettorale di un giudice! aboliro il controllo delle urine! aboliro il conc… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Per la terza volta in una settimana, il Capo dello Stato tocca temi ad alta tensione. Mercoledì aveva parlato di giustizia e politica; venerdì delle minaccepace in Europa; ieri è intervenuto in difesa della libera informazione. L’ha fatto seguendo una prassi che ormai è caratteristica di questa presidenza, potremmo definirlo «stile Mattarel...