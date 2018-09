KIDDING - Persona o immagine?

lostinaflashforward

(Di domenica 16 settembre 2018) Ben ritrovati con l'anteprima del secondo episodio di, in arrivo questa sera su Showtime (con pre-air già disponibile dalla scorsa Domenica). L'episodio si intitola "Pusillanimous" e svilupperà la trama di fondo esposta nel prologo della serie, dove il nostro protagonista dovrà convivere con la dicotomia fraggio e. ARTICOLI CORRELATI:- Recensione 1x01 "Green Means Go" (ANTEPRIMA)Cominciamo con la sinossi:"Jeff prende una decisione avventata che potrebbe influire sul proseguimento dello show. Seb cerca una strategia di ricostruire l'di Jeff. I due sono in disaccordo su come Jeff possa ripristinare la sua famiglia. Deidre prova a sapere di più su quanto sta accadendo mentr Maddy è alla sua lezione di piano. Il figlio di Jeff Will decide di sfogarsi con i suoi nuovi amici."Jeff si trova in un momento critico della sua vita e farà di tutto per ...