Kick boxing | Yama Arashi ai Mondiali con tre giovani talenti e due tecnici

Affronta i ladri a colpi di Kick boxing : preso a sprangate : Terza cruenta rapina in casa in 11 mesi nel Frentano. L'altra notte due ignoti malviventi sono entrati nella palazzina a due piani della famiglia Cimini, in viale Adriatico a Paglieta, e hanno ...

Gabriele Casella a SportFair - la stella del Kickboxing si racconta : un calcio ai pregiudizi e una mano tesa verso il sociale : Gabriele Casella, Campione del Mondo W.A.K.O PRO e Campione del Mondo W.M.O., si racconta ai microfoni di SportFair fra i match sul ring e le lotte contro i pregiudizi, con una mano sempre tesa verso il sociale In Italia lo sport preferito è il calcio, lo è stato in passato e probabilmente lo sarà ancora per molto tempo in futuro. Ma se si allargano un po’ gli orizzonti sportivi, al di fuori (purtroppo) di quello che le tv e i ...

Kickboxing : Bellator sbanca Foro Italico : ANSA, - ROMA, 15 LUG - Grande entusiasmo al Centrale Live del Foro Italico per il debutto a Roma di Bellator, prestigioso circuito americano di Kickboxing e 'mma' che ha attirato tantissimi ...

Diretta/ Bellator Roma 2018 streaming video e tv : Alessio Sakara mette al tappeto Sloane - Kickboxing-MMA : Diretta Bellator Roma 2018: info streaming video e tv, orario e programma del maxi evento nella capitale con le star del Kickboxing e della MMA (Arti marziali miste), oggi 14 luglio 2018. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 23:44:00 GMT)

