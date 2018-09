Juventus-Sassuolo | il risultato in diretta LIVE

Juventus-Sassuolo - le formazioni ufficiali : c’è Dybala : Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali vedono in campo dall’inizio Paulo Dybala, nonostante il ritorno dalla Nazionale argentina Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali – Il programma della 4^ giornata del campionato di Serie A, vede la Juventus affrontare il Sassuolo, sorpresa del campionato attualmente al secondo posto in classifica. La compagine di Allegri si schiera oggi con un tridente molto interessante, c’è Dybala ...

Juventus-Sassuolo - le formazioni ufficiali : Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali – Dopo il lunch match tra Roma e Chievo continua il programma della 4^ giornata del campionato di Serie A, non ha intenzione di fermare la corsa la Juventus, la squadra di Allegri in testa alla classifica, di fronte il Sassuolo, vera sorpresa di questo inizio di stagione. Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; ...

LIVE Juventus-Sassuolo in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Sassuolo, incontro valevole per la quarta giornata della Serie A 2018-2019. Le due compagini tornano a giocare dopo la pausa per le nazionali, che ha interrotto un buon momento di forma per entrambe. La Juventus si è aggiudicata le prime tre partite del campionato per 3-2 in trasferta con il Chievo, 2-0 con la Lazio e 2-1 a Parma. I bianconeri sono in testa alla classifica a punteggio pieno e ...

Come guardare Juventus-Sassuolo in diretta tv e streaming : Juventus-Sassuolo, partita valida per la 4a giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, si gioca domenica 16 settembre 2018 all’Allianz Stadium di Torino, con calcio d’inizio fissato alle 15. La partita sarà trasmessa in tv e visibile agli abbonati Sky su Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite; 373 e 383 sul digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Lo streaming via tablet, pc e smartphone sarà ...

Juventus-Sassuolo - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : La quarta giornata di Serie A vede il suo inatteso big match in Juventus-Sassuolo, nel più canonico degli orari: la domenica alle ore 15. La Juventus ci arriva a punteggio pieno dopo le tre vittorie contro Chievo, Lazio e Parma, il Sassuolo dopo la vittoria di misura contro l’Inter, il pareggio a Cagliari e il pirotecnico 5-3 contro il Genoa. I precedenti vedono la squadra di casa in netto vantaggio: sono otto le vittorie, a fronte di un ...

Juventus-Sassuolo - Allegri ne chiama 22 : out Barzagli : TORINO - In vista del match interno col Sassuolo , valido per la quarta giornata di campionato e in programma domani alle 15 all' Allianz Stadium , al termine della rifinitura odierna al Training ...