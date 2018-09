Juventus | Dybala | l' argentino potrebbe partire titolare

Juventus - Allegri : "CR7 segna di sicuro col Sassuolo"/ Ultime notizie : "Dybala va protetto" : Juventus, Allegri: "CR7 segna di sicuro col Sassuolo". Ultime notizie, il tecnico bianconero alla vigilia della sfida coi neroverdi: "Dybala va protetto"(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Dybala? Lavori per tornare titolare' : TORINO - Una scommessa su Ronaldo , 'Contro il Sassuolo si sbloccherà' , e qualche carezza ma soprattutto qualche bel colpo di frusta a Dybala . Alla vigilia di Juventus-Sassuolo Massimiliano Allegri ...

Juventus - Allegri : 'Dybala deve mettersi in discussione e lavorare. Ronaldo segnerà contro il Sassuolo' : LIVE 12:29 15 set Sulla difesa Sia Benatia che Rugani stanno bene e possono giocare. Inoltre a centrocampo ho Fagioli, un ragazzo del 2001 che conosce il calcio e che sa giocare molto bene. Vederlo è ...

Juventus - Allegri : “Dybala deve trovare la condizione” : “Dybala deve allenarsi, trovare la condizione migliore. Non ha giocato nelle ultime due partite, perché ho fatto altre scelte tecniche”. Così Max Allegri sull’argentino. “Nella 2/a avevo previsto di giocare con altri, nella 3/a è entrato bene – aggiunge -. Non discuto le sue qualità, ma adesso giochiamo ogni 3 giorni. deve ritrovare il posto, mettersi in discussione, dimostrare sul campo come tutti. Non ...

Juventus - Allegri difende e punzecchia Dybala! Su Cristiano Ronaldo ha una certezza - poi svela la formazione : Massimiliano Allegri parlando in conferenza stampa ha analizzato la formazione della sua Juventus svelandola in parte “Le qualità di Dybala non sono in discussione. Mi è piaciuto come è entrato a Parma. Come tutti deve trovare la condizione, ma tutte queste pressioni su di lui non vanno bene“. Massimiliano Allegri difende la Joya in conferenza stampa, troppa pressione sul calciatore a detta del tecnico della Juventus, pronto alla ...

Juventus - Pirlo sprona Dybala : "Si alleni come CR7 e sarà titolare" : Paulo Dybala ha perso terreno nelle gerarchie di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il tecnico toscano nelle prime uscite in bianconero gli ha preferito Cristiano Ronaldo , Mario Mandzukic, Douglas ...

Juventus-Sassuolo - Dybala ancora fuori? Perin ed Emre Can dal 1' : Dybala ancora FUORI- Due giorni al match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo. Massimiliano Allegri valuterà il da farsi nelle prossime ore. Due le possibilità: conferma del 4-3-3 o passaggio al 4-2-3-1 con Dybala in campo dal 1′. L’attaccante argentino sarà l’ago della bilancia dell’assetto tattico bianconero. Con l’ex Palermo in campo, Allegri sarà quasi […] L'articolo Juventus-Sassuolo, Dybala ...

Pirlo e la sua visione sulla Juventus : “a CR7 serve una punta accanto - do un consiglio a Dybala” : Andrea Pirlo ha parlato della sua ex squadra, la Juventus, rafforzatasi in estate con l’arrivo di Cristiano Ronaldo Andrea Pirlo sa bene cosa vuol dire far parte dell’ambiente juventino. L’ex centrocampista bianconero ha parlato della sua ex squadra ai microfoni di Tuttosport, affrontando anche il delicato caso Dybala. L’inizio però è tutto dedicato all’approdo di CR7 alla Juventus, inatteso ma sino ad un ...

Allegri-Dybala - il “duello” in casa Juventus continua : Paulo Dybala alla Juventus è un mini-caso che ha acceso questi giorni di pausa del campionato, al ritorno dall’Argentina sarà ancora una volta relegato in panchina Giocherà questa settimana Paulo Dybala? La risposta è no, nuovamente no. Dopo la titolarità nella prima uscita stagionale infatti, Allegri ha relegato in panchina la Joya nelle due gare successive alimentando un vero e proprio caso. Ebbene, sarà in panchina anche in questo ...

Juventus - dalla Spagna : fuori Dybala - dentro Griezmann : fuori Dybala- Continua a tener banco il presente e futuro di Paulo Dybala in bianconero. Come riportato da alcuni organi di stampa spagnoli, l’attaccante argentino potrebbe decidere di lasciare la Juventus già a gennaio e sposare un nuovo progetto che lo metta al centro in maniera costante e totale. Il Real Madrid resta alla finestra, […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: fuori Dybala, dentro Griezmann proviene da Serie A News ...

Juventus - DYBALA : "MI RIPRENDO IL POSTO"/ La joya fa autocritica : "colpa mia finora" : JUVENTUS-Sassuolo, Paulo DYBALA dovrebbe partire ancora dalla panchina e i tifosi si chiedono come mai Massimiliano Allegri si sia dimenticato di lui. Non può giocare con Cristiano Ronaldo?

Juventus - Dybala : "Ora mi riprendo il posto - colpa mia finora" : Dopo la panchina con il Guatemala e un pezzo di secondo tempo con la Colombia, Paulo Dybala si presenterà a Torino con una bella cera. Perché nella pancia del MetLife Stadium del New Jersey ha un ...

DYBALA ANCORA IN PANCHINA? / Juventus-Sassuolo - Zamparini : "A gennaio va in Spagna. Allegri fa il fenomeno" : Juventus-Sassuolo, Paulo DYBALA dovrebbe partire ANCORA dalla panchina e i tifosi si chiedono come mai Massimiliano Allegri si sia dimenticato di lui. Non può giocare con Cristiano Ronaldo?

Juventus - Zamparini contro Allegri : “Fa il fenomeno. Dybala andrà via” : Zamparini- Maurizio Zamparini, intervistato ai microfoni di “RMC Sport” ha sottolineato l’attuale momento di Dybala puntando il dito contro Allegri. L’ex presidente dell’attaccante argentino ha lanciato una stoccatina al tecnico bianconero. Un’accusa totale, con un annuncio a sorpresa sul futuro dell’attaccante bianconero. Zamparini è sicuro: Dybala lascerà la Juventus già dalla prossima sessione di ...