Juventus | Cristiano Ronaldo | ' Che gioia segnare | c' era un po' d' ansia'

Juventus-Sassuolo 2-1 - Cristiano Ronaldo si sblocca con doppietta : Il primo gol italiano di CR7 arriva al 50’, un tocco sotto porta. Il secondo al 65’ in contropiede, lanciato da Emre Can. Accorcia nel finale Babacar, espulso Costa

Juventus - Cristiano Ronaldo : "C'era un po' d'ansia. Ora la Champions" : Cristiano Ronaldo, 33 anni. LaPresse "Un po' d'ansia in generale c'era dopo il mio passaggio dal Real Madrid, c'era grande attesa". Cristiano Ronaldo mostra il suo lato umano: aspettava questi primi ...

Juventus - Cristiano Ronaldo maschera i problemi : Dybala è un fantasma - la difesa prende gol e nel finale scoppia la tensione : Cristiano Ronaldo firma due gol e trascina la Juventus al successo, ma in casa bianconera suona più di un campanello d’allarme: Dybala in ombra, la difesa prende un gol a partita e nel finale scoppia anche la tensione Quattro vittorie su quattro, primo posto in classifica a punteggio pieno, +7 sulla Roma, +8 sull’Inter e +3 sul Napoli. La Juventus dopo sole 4 giornate di Serie A sembra già lanciatissima verso lo scudetto. ...

Juventus - Allegri difende e punzecchia Dybala! Su Cristiano Ronaldo ha una certezza - poi svela la formazione : Massimiliano Allegri parlando in conferenza stampa ha analizzato la formazione della sua Juventus svelandola in parte “Le qualità di Dybala non sono in discussione. Mi è piaciuto come è entrato a Parma. Come tutti deve trovare la condizione, ma tutte queste pressioni su di lui non vanno bene“. Massimiliano Allegri difende la Joya in conferenza stampa, troppa pressione sul calciatore a detta del tecnico della Juventus, pronto alla ...

Juventus “impreparata” al boom Cristiano Ronaldo : vendita da record per le maglie di CR7 - ma anche l’attesa è super : Cristiano Ronaldo continua a far vendere un numero di maglie spropositato alla sua Juventus, i numeri non mentono Cristiano Ronaldo ha creato un notevole scompiglio nel calcio italiano. Non si fa che parlare del calciatore della Juventus e dell’attesa per il suo primo gol in bianconero. Nel frattempo il merchandising continua ad andare a gonfie vele. Secondo i dati raccolti da Tuttosport, nel primo mese dall’arrivo di Cristiano ...

Juventus-Sassuolo - i bookie credono nel gol di Cristiano Ronaldo : le quote : Il primo gold i Cristiano Ronaldo in campionato? Le quote dei bookmakers sono davvero basse Le rivali latitano e la Juventus è sempre più padrona del campionato. Ne sono convinti anche gli analisti SNAI, che per la gara di domenica all’Allianz Stadium fra i bianconeri e il Sassuolo, hanno allargato al massimo la forbice tra i segni «1» e «2», malgrado la classifica parli di un teorico scontro al vertice, tra prima e seconda. La ...

Juventus - Dybala vuole mettersi in scia di Cristiano Ronaldo : TORINO - La notte scorsa, l'ultima amichevole prima di reimbarcarsi per l' Italia . Forte, il ragazzo, di una lezione molto chiara a tinte rigorosamente albicelesti: con Messi o senza Messi non sarà ...